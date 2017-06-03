林全、朱立倫萬里員潭溪勘災 黃國昌頻「發言」

2017-06-03 12:38

〔記者葉冠妤／新北報導〕行政院長林全、新北市長朱立倫今早北海岸勘災跑透透，約莫11點多在萬里區會合，一起視察員潭溪堤防工程，由於員潭溪沿岸住家昨水淹半層樓高，災情慘重，立法委員黃國昌也到場關切，積極向林、朱兩人提建言，指舊堤拆除才導致淹水、台2線疏散缺乏替代規劃，林全聽完後則回應「沒問題，來檢討！」由於黃國昌不斷搶話，朱立倫要向林全討論卻幾度遭打斷，讓場面有點尷尬。

林全表示，這次北台灣災情主因是降雨量非常大，就歷史來看，幾乎破了40年來的紀錄，這也提醒了政府應檢討將來如何應對這類強降雨，若未來強降雨頻率很高，過去的防洪、水利設施則需要有新的思維，從根本性做檢討。

林全說，早上在基隆視察大武崙溪，結論就是希望能採分流或其他方式，先減少河川流量可能已容納不了的問題，這可從現有的「流域整治計畫」裡撥用經費，或已經執行的計畫來處理。

林全也強調，若地方政府需要進一步經費，在前瞻計畫內的水環境部分，一定會優先納入考量，做全面性的檢討。

至於黃國昌提到員潭溪堤防新舊堤防興建空窗期，導致昨天河水溢堤氾濫侵民宅的問題，林全則指示水利署要立即處理，原本新堤預計年底完成，現在盡量將工期縮短，工期尚未完成前，因夏季汛期即將來臨，為避免淹水情形再發生，應緊急思考如何加固舊有堤防處，「我們一定要馬上來做，一天都不要等。」