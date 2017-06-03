守護家園的救命桿 水淹50公分 撤離警報器大響

2017-06-03 13:03

［記者洪美秀／新竹報導］「這根水位標線桿是里民的救命桿！」新竹市舊港里僅220多戶、800多人，因位在頭前溪行水區內，過去常因颱風或暴雨而發生淹水情形，特別的是，巷弄內設有水位標線桿，只要水位超過50公分，除警報器會響起，也會啟動緊急撤離機制，里長蔡松根說，這根水位標線桿是守護居民的「救命桿」。

這兩天的梅雨鋒面造成全台大淹水，突來的暴雨彈常造成低窪地區淹水，而位在新竹市最低窪地區的舊港里，幾乎所有住戶都住在頭前溪出海口的行水區內，過去淹水情況常讓住戶「聞水色變」，只要有大雨特報，就會讓里民揪心，擔心又要淹水了。

舊港里長蔡松根說，記得10年前一次颱風天，因海水倒灌導致大淹水，當時整個里汪洋一片，水淹60公分以上，有近百戶居民被迫撤離到南寮國小，水退後，整個聚落慘不忍睹，他自己的家也一樣慘，家具全泡水，居民歷經幾年才重建家園，市府與第二河川局後來展開防洪措施。

蔡松根說，二河局除在頭前溪舊港出海口的舊港大橋墩設水位標線，也施做防汛道路，只要頭前溪水位超過3.2公尺，就會啟動緊急撤離的準備機制，水位超過4.3公尺，住戶就必須在3小時內全部撤離。

此外，舊港里巷弄內也有2根水位標線「救命桿」，位在10鄰處及里長家附近，只要淹水水位超過50公分，除設在里長住家外的水位「警報器」會響起，住戶只要看到水位標線的「救命桿」超過紅線，就要啟動撤離計畫，里長也要在水淹30公分時開始廣播，請居民隨時準備撤離。

蔡松根說，所幸舊港里民幾年前在防汛道路完成，並在水位標線「救命桿」的前後守護下，並未發生需要緊急撤離的淹水狀況，也安然度過這2天的梅雨鋒面，這2根「救命桿」不僅是守護舊港家園的標桿，更是居民生命財產的守護桿。