航空公司無預警停飛 交通部擬修法祭出刑責

交通部預告修正及新增民航法條例，未來航空公司應於停業或結束營業前，提出停業或結束營業計畫，報請民航局核轉交通部核准。圖為復興航空去年無預警停飛。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-06-03 12:41

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕復興航空去年11月22日無預警停飛一天後，隨即決議解散公司，造成無數旅客、旅行社等大受影響，也讓交通部發現民用航空法對於這塊沒有「有力的武器」可以制衡，因此，交通部昨日已預告修正及新增民航法條例。未來修法通過後，航空公司應於停業或結束營業前，提出停業或結束營業計畫，報請民航局核轉交通部核准，並於核准60日後才能停業，若未依規定且違反情節重大，對航空公司負責人可處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣1千萬元以下罰金。

民航法從民國42年5月30日制定公布後，至今已逾63年，期間並歷經18次修正，這次提出預告修正民航法第48條，主要考量目前並無要求航空公司在停業或結束營業前多久時間應申請核准的規定；但實務上航空公司若無預警歇業，勢必造成主管機關無法臨時因應、航線經營許可權無法被有效使用、侵害大眾搭乘定期航班權益及公共運輸市場不穩定。因此，在參考與台灣立法及民航法制相近的日本及韓國規範，並配合台灣國情及實務後，增列航空公司停業或結束營業前，應提送有關已購票旅客退票或簽轉、其他應安置或處置、不影響市場秩序等文件申請核准，且於核准60日後才能停業或結束營業。

為確保航空公司可遵守上述規定，民航局除可報請交通部廢止其許可及註銷許可證，並通知有關機關廢止航空公司登記，並罰該公司60萬至300萬罰鍰外；這次還要增訂民航法113條之3，若航空公司未依上述規定且情節重大，嚴重損害乘客權益或危害市場秩序，可處負責人1年以下有期徒刑、拘役或1千萬元以下罰金。

因為無預警停飛確實造成公共利益損害，為避免負責人恣意做成停業或結束營業決定進而影響公共運輸穩定性；交通部表示，增訂民航法113條之3是參照民航法刑事罰則及放射性物料管理法第33條刑度與罰金額度增訂，可依影響程度處罰負責人，以達警示作用。

預告修正公告期需20天，後續還要送到行政院核定後在交付立法院審理，預計最快要下個會期才有機會排入法案當中，所以目前還無法預估何時能夠上路實施。