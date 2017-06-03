補班補課日也很認真！400名老師集聚台師大研習新課綱

2017-06-03 12:53

〔記者林曉雲／台北報導〕補班補課日也是要認真！400名老師齊聚台師大研習新課綱。12年國教新課綱強調以「核心素養」為主軸，教育部今天在台灣師範大學舉辦「師資培育課程成果研討會」，台中市弘文高中老師陳唎㖿在分享時表示，學生才是課堂上的主角，他們的專注和認真才是課堂上最美的風景；台南市大成國中老師謝思樺則把國文課變成音樂課、地理課及藝術課等，作跨領域的素養教學。

多位國文教師在分享時指出，過去的國文教學重視修辭教學及文本閱讀，但未來將把國文課教室變成電影院、音樂廳及美術課，甚至可以變成一場旅行探索，跨領域結合，讓學生從生活中體驗文學之美，也符合不同特質的學生學習所需。熱愛旅行的台中市弘文高中老師陳唎㖿即帶領考完學測之後的高三學生進行「繪本走讀」。

台南市大成國中老師謝思樺則以「我所知道的康橋」為例分享，為協助學生「走近康橋」，採取跨領域教學，結合國文與地理、生物、藝術、電腦等領域，例如徐志摩的康橋如果用音樂來表現，學生會想到那首曲子？結果有學生想到韋瓦弟的四季。

而康橋一文的文字較難懂，謝思樺老師就請學生用繪畫的方式呈現，學生如果自己畫不出來，也可以去找相關圖片，結合圖片和文字作有效學習；她也會請學生比較康橋的書寫方法，比較旅遊書怎麼寫康橋？徐志摩又怎麼寫康橋？有學生發現，旅遊書偏重地理環境的介紹，而徐志摩的書寫文學會讓學生想走進康橋，學生藉此更能實際感受文學的魅力。

而藝術跨數學教案寫作工作坊的主題為藝術中的「碎形」，據此串聯起相關的數學單元知識，例如「黃金比例」、「矩陣」、「相似形」、「對稱」及「數列」等，還橫跨國中與高中不同學習階段。使得整體數學跨藝術教案設計，不僅具有橫向跨領域聯結，同時也具有數學領域學習階段垂直深入學習。

自然領域倡導「吃喝享歡樂、生活即科學！」，將生活與科學緊密相連，例如將蝶豆花溶液加上檸檬汁，成為有趣的酸鹼化學反應，不僅是好喝的飲料外，也學習顏色與酸鹼值的關係；另將果醬和優酪乳混合物中加入液態氮進行急速冷卻，不僅保存營養價值，還可製造令人垂涎三尺的冰淇淋；竹筷製作簡易的玩具等。

教育部師資培育及藝術教育司長張明文表示，教育部自103學年起陸續成立國語文、外語、數學、社會、自然及藝術6大學科領域研究中心，由師資培育大學教授結合具教學實務的中學種子教師，配合12年國教總綱的精神理念，研發核心素養導向的教學模組及舉辦各類研習。