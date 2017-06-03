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水淹鐵軌 集集線濁水至車埕停駛
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大湖山莊災情慘烈 住戶怒嗆直指「不是天災是人禍」

2017-06-03  12:40

〔記者張議晨／台北報導〕鋒面夾帶豪雨怒炸北市，內湖區大湖山莊街災情尤為慘重，不少住宅地下室慘遭滅頂，更有住戶1樓、地下室滿是黃泥，自昨午清洗至今仍未闔眼休息，不少民眾直指滯洪池並未發揮作用，加上下游水閘門未開才釀禍。但北市水利處長楊明祥卻直掛保證「絕對跟閘門操作無關」。

根據氣象局資料，北市昨最大時雨量落在東湖國小的154釐米，造成內湖區大湖山莊街災情慘重。台北市副市長鄧家基今早率市府局處前往勘災，但卻遭住戶怒嗆淹水是「人禍」。

住戶指出，昨10點多時街上已經淹水，趕往滯洪池水閘查看，卻發現閘門「全開」，讓本該滯留於此的雨水直往下游狂瀉，但因下游閘門也未開，造成雨水自下水道溢出，直到11時水閘開啟，淹水才退去，直指淹水是大湖公園水閘門未開釀禍。

他抨擊，「明知道雨下成這樣，卻沒人前來應對，花了1.4億蓋的滯洪池也沒用，到底是哪裡有問題，一定要找出答案」。下水道每小時

水利處長楊明祥指出，因雨水超過下水道設計標準，造成地面逕流無法進到下水道，才出現淹水。楊指出，昨北市共有有425件積水，但雨停以後全部都退掉，顯然下水道系統沒有問題，楊還拍胸脯保證，「淹水跟閘門絕對沒有關係，這我可以掛保證，要送檢調也行。」

台北市議員高嘉瑜也批評楊在推卸責任，她指出，自納莉颱風後，內湖幾乎沒有淹水狀況，難不成過去都沒出現時雨量暴增？今淹水發生在柯市府，市府就應該找出主因跟責任，如排水機、閘門啟閉時間都要檢討，而非在場說三天或七天答覆，非常不負責任。楊明祥也允諾，會盡快找出淹水主因，3天內提出檢討報告，並向民眾公開。＃

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  • 台北市水利處長楊明祥今赴內湖區大湖山莊街現勘，住戶不滿指出淹水是人禍，楊則保證淹水跟水閘、滯洪池無關。（記者張議晨攝）

    台北市水利處長楊明祥今赴內湖區大湖山莊街現勘，住戶不滿指出淹水是人禍，楊則保證淹水跟水閘、滯洪池無關。（記者張議晨攝）

  • 昨上午一場豪雨，造成大湖山莊街多間民宅灌入黃土，地下停車場慘遭「滅頂」，車輛全成泡水車。（記者張議晨攝）

    昨上午一場豪雨，造成大湖山莊街多間民宅灌入黃土，地下停車場慘遭「滅頂」，車輛全成泡水車。（記者張議晨攝）

  • 昨上午一場豪雨，造成大湖山莊街多間民宅灌入黃土，至今仍未完成災後復舊。（記者張議晨攝）

    昨上午一場豪雨，造成大湖山莊街多間民宅灌入黃土，至今仍未完成災後復舊。（記者張議晨攝）

  • 昨上午一場豪雨，造成大湖山莊街多間民宅灌入黃土，地下停車場慘遭「滅頂」，車輛全成泡水車。（記者張議晨攝）

    昨上午一場豪雨，造成大湖山莊街多間民宅灌入黃土，地下停車場慘遭「滅頂」，車輛全成泡水車。（記者張議晨攝）

  • 台北市97年斥資1.4億在內溝溪打造滯洪池，但民眾質疑該工程並未在此次豪雨發揮功用，甚至是造成淹水主因。（記者張議晨攝）

    台北市97年斥資1.4億在內溝溪打造滯洪池，但民眾質疑該工程並未在此次豪雨發揮功用，甚至是造成淹水主因。（記者張議晨攝）

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