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水淹鐵軌 集集線濁水至車埕停駛
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風雨前寧靜 中午鋒面南進

2017-06-03  12:12

〔記者王捷／台南報導〕台南今日上午沒有傳出特別災情，事先做好了預防性撤離，不過南區氣象中心指出，目前在台灣海峽上有強烈對流發展，中午過後有機會移進嘉義至台南陸地，若移近陸地後對流未明顯減弱，將會有劇烈的雷雨現象，提醒下午有外出規劃的民眾要注意天氣的變化。

南區氣象中心提醒，今日梅雨鋒面仍然滯留於台灣上空，緩慢的逐漸往南部地區移動，鋒面前的西南氣流仍強勁，所以今天南部降雨在山區最大，不過趨勢上，南部平地今天降雨也會逐漸增加，從昨天到現在南部山區已累積很大的雨量，避免前往山區。

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  • 昨天到現在南部山區已累積很大的雨量，避免前往山區。（記者王捷翻攝）

    昨天到現在南部山區已累積很大的雨量，避免前往山區。（記者王捷翻攝）

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