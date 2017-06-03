報名超熱門 第3屆屏縣農業大學今開學

2017-06-03 12:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣農業大學開辦邁入第3屆，今天（3日）舉行開學典禮，屏東縣長潘孟安、屏東科技大學校長戴昌賢及高雄區農業改良場場長林景和都親臨現場，儀式中贈送學員代表紀念書包並勉勵學員背起書包認真上學去。

屏東縣政府104年推動農業大學，由縣府與國立屏東科技大學合作建立供縣民學習農業的平台，課程叫好叫座，第1、2屆總共吸引1100人報名，今年持續推出的第3屆農業大學，入門班、基礎班及專修班共計吸引538人報名，原定錄取180名學員，因報名踴躍，經面試同分者增額錄取，總計錄取188名。

第3屆屏東縣農業大學開設有「入門班」、「基礎班」及「專修班」，讓不同專業程度的民眾依照本身需求選擇參訓班別。入門班主要著重農業生產基礎技術，基礎班則教授作物栽培技術與實務、農作物採收及加工處理、土壤肥料與病蟲害管理與診斷技術、農藥概論及實務等課程，已有農業基礎的農民可加入專修班，學習農產品加工行銷、農業成本分析與利潤、銀行貸款、投資專案評估等課程。

最年輕的學員是18歲的林虹君，今年剛從高職餐飲科畢業，她表示，因是家中長女，阿公種愛文芒果超過20年，應該退休了，即將接棒的她，決定不升正統大學，而是走入田間，到農業大學進修。