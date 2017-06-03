投雲嘉雨量飆破350毫米 中南部雨勢持續到晚上

圖為雲林大埤鄉豐田村本庄內道路淹水及胸，全村受困進出不得。（記者黃淑莉攝）

2017-06-03 12:08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天鋒面仍緩慢往中南部移動，滯留在中部一帶，氣象局表示，目前鋒面主要對流雲系移到中部、花蓮及澎湖一帶，加上西南氣流關係，中南部降雨將持續到今晚，明天白天雨勢才會逐漸減弱，但因鋒面仍持續壓在上空，不排除明天仍有大雨或豪雨發生。而根據氣象局測站資料顯示，包括南投縣竹山鎮、雲林縣古坑鄉、及嘉義縣阿里山鄉單日累積雨量都已飆破350毫米，達大豪雨等級。

根據氣象局定義，24小時累積雨量達350毫米以上就是大豪雨等級，從今天凌晨零時到上午11點為止，南投縣桶頭站累積雨量高達411.5毫米、雲林縣華山站407.5毫米、嘉義縣里佳站359.0毫米，皆已達大豪雨等級，甚至逼近超大豪雨雨勢。

氣象局表示，中部地區、南部山區正有旺盛對流發展，北部也有對流雲系靠近，雲林、南投以南及花蓮山區都要慎防局部豪雨或大豪雨發生，提醒民眾非必要絕對不要前往山區。

氣象局表示，中部山區及平地、南部山區的劇烈雨勢將持續到晚上，雲林地區、南投山區、嘉義山區、高雄山區及屏東山區有局部大豪雨或超大豪雨發生的機率，嘉義地區、苗栗山區、台中山區及花蓮以南山區易有局部豪雨或大豪雨；目前已持續對苗栗、台中、花蓮、台東發布大豪雨特報，南投、雲林、嘉義及高屏地區則持續發布超大豪雨特報，提醒民眾避免前往山區活動。