| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
水淹鐵軌 集集線濁水至車埕停駛
 首頁 > 生活

投雲嘉雨量飆破350毫米 中南部雨勢持續到晚上

圖為雲林大埤鄉豐田村本庄內道路淹水及胸，全村受困進出不得。（記者黃淑莉攝）

2017-06-03  12:08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天鋒面仍緩慢往中南部移動，滯留在中部一帶，氣象局表示，目前鋒面主要對流雲系移到中部、花蓮及澎湖一帶，加上西南氣流關係，中南部降雨將持續到今晚，明天白天雨勢才會逐漸減弱，但因鋒面仍持續壓在上空，不排除明天仍有大雨或豪雨發生。而根據氣象局測站資料顯示，包括南投縣竹山鎮、雲林縣古坑鄉、及嘉義縣阿里山鄉單日累積雨量都已飆破350毫米，達大豪雨等級。

根據氣象局定義，24小時累積雨量達350毫米以上就是大豪雨等級，從今天凌晨零時到上午11點為止，南投縣桶頭站累積雨量高達411.5毫米、雲林縣華山站407.5毫米、嘉義縣里佳站359.0毫米，皆已達大豪雨等級，甚至逼近超大豪雨雨勢。

氣象局表示，中部地區、南部山區正有旺盛對流發展，北部也有對流雲系靠近，雲林、南投以南及花蓮山區都要慎防局部豪雨或大豪雨發生，提醒民眾非必要絕對不要前往山區。

氣象局表示，中部山區及平地、南部山區的劇烈雨勢將持續到晚上，雲林地區、南投山區、嘉義山區、高雄山區及屏東山區有局部大豪雨或超大豪雨發生的機率，嘉義地區、苗栗山區、台中山區及花蓮以南山區易有局部豪雨或大豪雨；目前已持續對苗栗、台中、花蓮、台東發布大豪雨特報，南投、雲林、嘉義及高屏地區則持續發布超大豪雨特報，提醒民眾避免前往山區活動。

廣告
  • 鋒面及西南氣流持續影響台灣，南投、雲嘉一帶降雨量已達大豪雨等級。（翻攝自氣象局）

    鋒面及西南氣流持續影響台灣，南投、雲嘉一帶降雨量已達大豪雨等級。（翻攝自氣象局）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天氣 淹水 豪雨
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃大餐✧紅酒嫩豬排
好清爽✧韓式泡菜
甜湯✧古早味綠豆蒜
泡過的茶包有妙用！
轉寄

標題：投雲嘉雨量飆破350毫米 中南部雨勢持續到晚上


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月3日‧星期六‧丁酉年五月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.