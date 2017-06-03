教育部公布受評28所大專 4校未全數通過

2017-06-03 11:54

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部委託財團法人高等教育評鑑中心基金會辦理105年下半年大專校院視導，於10月到12月間赴28所大專校院實地訪視，視導結果共有24校通過全數視導項目，但大同技術學院、育英醫護管理專科學校、亞太創意技術學院及和春技術學院4校在2項視導項目列為待改進。

教育部綜規司司長黃雯玲表示，大專校院視導的目的，在於了解並輔導改善各校落實政策情形及行政辦學品質，視導結果將作為修訂教育政策、調整學校辦理規模及獎補助經費的參考，且與校務評鑑、系所評鑑等通案性評鑑區隔，以不重複訪視評鑑、不額外增加學校負擔為原則。

12項視導項目包括：大學甄選入學招生、技專校院四技二專甄選入學招生、私立大學校院校務發展計畫經費、私立技專校院執行整體發展獎勵補助經費運用績效、大學校院辦理樂齡大學執行成效、大專校院校園環境管理現況調查與執行成效、校園保護智慧財產權與資訊安全（含個資保護）、大專校院數位學習課程實施成效、大專校院輔導身心障礙學生工作辦理情形、私立大專校院學生事務與輔導工作經費執行成效、大學校院推動性別平等教育工作辦理情形及大專校院國際化品質等。

105年度下半年28所大專校院視導結果總表已同步公布於財團法人高等教育評鑑中心基金會網站，以便瀏覽，黃雯玲表示，為進一步落實大專校院自主治理並減少大專校院行政負擔，「教育部大專校院統合視導規劃方案」已從今年起停止適用，各視導項目改以書面審查為原則，並持續精簡各項指標，如有異常或特殊情形則立即追蹤，以兼顧行政減量及辦學品質。