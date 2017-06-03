高雄台20線、台29線路基淘空塌陷 暫無法通行

2017-06-03 11:40

［記者陳文嬋／高雄報導］高市山區因強降雨，造成多處道路坍方及落石，台20線92K路基淘空及塌陷，另那瑪夏聯外道路台29線2K處路基淘空，警方在現場拉起封鎖線，目前暫時無法通行。

民政局表示，高市桃源、那瑪夏、茂林、六龜和甲仙區今天停止上班上課，市府昨展開預防性撤離防災措施，迄今已撤離山區5區總計3051人。

水利局指出，高市目前土石流潛勢溪流紅色警戒為桃源區13條、那瑪夏區6條、六龜區17條;黃色警戒為桃源區3條、六龜區14條、甲仙區17條、茂林區3條、那瑪夏8區條，共計81條。