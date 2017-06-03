北科大互動系畢展 VR、AR顛覆傳統視聽感受

2017-06-03 11:42

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台北科技大學互動系和創意設計學士班今起舉辦畢業展「跨界設計展」，以生活的洞悉力，創造出視聽新的樂趣，包含產品設計、建築設計、VR遊戲、互動裝置以及手機app概念等52件作品，顛覆傳統視聽感受。

「2017台北科大設計學院｜跨界設計展」即起至6月5日於松山文創園區五號倉庫呈現。北科大校長黎文龍表示，今年互動系大四生為該系首屆畢業生，作品多次入圍國內外各大設計獎項，展現驚人創作實力。

互動系學生馬明瑄、林君哲、劉耕輔、陳昱學、邱晴設計的「Zenovia 賽諾薇婭」，是一款支援虛擬實境頭戴式裝置 HTC Vive 遊玩的第一人稱 VR 動作遊戲。故事題材為時下流行的時空穿越，由玩家實際扮演遊戲主角「賽諾薇婭」，置身於遼闊的遠古世界，在險峻的環境中體驗跟遠比玩家巨大數十倍的遠古巨獸戰鬥的緊張感與刺激感。

研發團隊表示，遊戲強調將傳統的動作元素結合虛擬實境技術，藉由實際的身體動作來操作武器、閃避巨獸的攻擊，類似虛擬實境版的Wii，讓玩家體驗擬真的視聽感受與操作體驗。「Zenovia 賽諾薇婭」於5月12日在高雄放視大賞榮獲跨領域類-VR創作組銀獎。

互動系李家祥老師帶領學生鄭琪馨、鄒元媛、顏晧真創作的「拓栽子」，則是結合互動科技及手工種子紙張，透過程式編寫影像偵測，在民眾畫作上擴增投影。民眾可藉由想像未來植物樣貌，並畫於手工種子紙張上，將幻想視覺化。

「拓栽子」在今年3月下旬遠赴義大利威尼斯參與「拉古納國際藝術節」，和來自世界各地的藝術家共同角逐獎項，經全球共兩個階段的作品評選，同項目全球僅5組藝術家入圍，包括歐美、俄羅斯、日本等國家。