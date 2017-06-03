7人受困北港溪沙洲 5人自脫險、2獲消防艇救援

謝東哲的花生田未被淹沒前可見一片青綠。（讀者謝東哲提供）

2017-06-03 11:24

〔記者陳璟民／新港報導〕嘉義縣與雲林縣交界的北港溪，受近日猛爆型豪雨肆虐，溪水暴漲，水勢湍急，今天上午9點多，傳出靠近嘉縣新港鄉板頭村一側的沙洲上有7人受困，縣消獲報迅即動員人力、救生艇搶救，他們趕抵時，已有3男2女及時自行脫險，另2人被圍困在沙洲頂，分由六腳、新港的救生艇搶救上岸撿回一命。

獲救男子之一蔡孟雄說，他是報案人，情勢誤判，不曉得大水漲得這麼快，所以先往沙洲高處避難及等待救援，「很抱歉勞師動眾。」

目擊者、交趾陶藝大師謝東哲表示，在離岸約100公尺遠的溪底，有5公頃花生田及農業設備，今早6點多上北港溪堤防觀察水勢，尚可見到田間一片青綠，及有多人在溪床收拾鐵牛車等農機與農具，但到8點半，覺得水位似有急速上漲現象，連聲對他們呼喊警示，但可能距離太遠，沒有被聽到。

謝東哲說，後來他們也察覺不對勁，其中5人奔赴一旁的北港溪台糖復興鐵橋，順著橋墩樓梯爬上鐵軌，再走回堤防脫困，另2人走到沙洲頂待援。

嘉縣消二大隊副大隊長周諸明表示，9點11分接到勤務中心通報本案，動員新港、六腳、溪口、雙福等4個分隊去搶救，雲林縣北港分隊也來支援，六腳、新港的消防員駕駛救生艇，勇敢戰水抵達沙洲，將處境危急的2人搭載上艇，約9點40分安全返岸。

消防人員清查相關民眾身分，獲救的是楊清輝（58歲）、蔡孟雄（74歲），自行脫險的是男子陳冠豪（40歲）及其一對12歲女兒，還有男子黃鑫鎳（63歲）、陳壽陽（43歲）。

相關影音

北港溪水暴漲，淹沒溪床。（讀者謝東哲提供）

北港溪水暴漲，淹沒溪床。（讀者謝東哲提供）

北港溪水上漲之際，溪床仍多人在整理農機農具，黃衣男子為後來受困沙洲由消防救生艇救援脫困者之一，另2名著淺藍色上衣的少女及時爬上台糖復興鐵橋脫險。（讀者謝東哲提供）