台數科買東森電視遭否決 NCC說原因...

2017-06-03 11:10

〔記者陳炳宏／台北報導〕關於台數科想要購買東森電視遭國家通訊傳播委員會（NCC通傳會）否決，今天通傳會終於說出真正的原因了，原因是「買方利用系統台掌握頻道排頻及上下架權力，曾對頻道自由競爭進行要脅限制作為，已屬經營之重大缺失」。

所謂台數科購買東森電視案，正式名稱是「荷蘭商BIJ LOU B.V.及荷蘭商PX CAPITAL PARTNERS B.V.申請轉讓偉齊股份有限公司、杰軒股份有限公司暨東森電視事業股份有限公司股權案」。

通傳會指出，買方台數科經營有線電視系統，過去即涉有違法不當移頻之前例，其所屬中投有線電視系統明知頻道變更依規定應經主管機關許可，竟未經主管機關許可，於105年8月間逕將某新聞台移頻，該新聞頻道隨即自另一競爭平台MOD下架，擾亂市場秩序及影響消費者權益甚鉅；且買方於本件審理過程中到通傳會陳述時，仍執意藉詞係為顧及收視觀眾觀看奧運權益等理由，顯見其並無法遵概念。

通傳會強調，買方既已為國內頗具規模且長時間經營之有線廣播電視系統經營者，理應深知相關規範，此等無視主管機關法令，利用MSO掌握頻道排頻及上下架權力，而對頻道自由競爭進行要脅限制之作為，屬經營之重大缺失；基於維持市場公平自由競爭、產業健全發展及公共利益之前提，倘交易案通過，買方未來握有垂直及整合市場力量，對公共利益之維繫與消費者權益之維護，勢將造成更為不良與甚至不利之影響。

通傳會指出，買方掌握有線廣播電視系統市佔率近10％，係中台灣地區具有顯著市場力量之多系統經營者（MSO），如與其他MSO凱擘、中嘉、台灣寬頻、台固媒體等相較，其訂戶數已與台固媒體相當；買方所屬及相關系統於上述經營區具有絕對優勢地位，進而得以高度控制該等縣市民眾之有線電視媒體視聽選擇。

另外，是因為交易標的東森電視事業擁有8個頻道，頻道家族數量已為全國最大，並含東森新聞台及東森財經新聞2個新聞頻道，佔有線廣播電視系統基本頻道新聞區塊（頻位第49至58）頻道總數的20％，且東森新聞台自100年至今收視率均居於新聞頻道第3大，長期以來對言論市場多元具有重要影響。