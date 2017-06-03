台中捷運月台門可耐17級強風 防落軌並隔絕火勢

2017-06-03 11:03

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線全線18座車站都將設置月台門，除可耐受17級強風，防止旅客、物品不慎掉進軌道，因使用不易燃材質，萬一發生火警時，還能隔絕火勢，增加旅客疏散時間。

台中捷運公司指出，捷運綠線全長16.71公里，共設置18座車站，每座車站每側月台門系統包括10組自動滑門、19組緊急逃生門、2座端牆門，高度皆為150公分，可耐受17級強風。其中，自動滑門寬度為201公分，較電聯車門加寬50公分，系統會控制列車精確停靠在停止點正負25公分位置，再啟動自動開關車門及自動滑門。

此外，自動滑門也具備障礙物偵測機制，當不慎夾到異物，滑門會再次開啟，發生異常事故時，自動滑門靠近軌道側也設置緊急開門把手，旅客可以自行扳轉把手，開啟自動滑門後逃生。

捷運公司表示，一旦列車發生緊急狀況卻沒有停準月台時，無論列車停靠在月台哪個區域，車上旅客均可就近推開緊急逃生門，至月台進行疏散；若月台門未關閉鎖定，系統則會啟動安全機制，觸發列車煞車；另若遭開啟的是月台端門，則表示可能有人員入侵，車站服務台的監視器畫面會立即鎖定遭開啟的月台端門，由站務人員立刻前往處理。

捷運公司強調，捷運月台門的裝配，是為了防止候車中的乘客無意墜下路軌受傷的安全設施，預計在107年試運轉前，全數完成月台門設置。