豪雨襲台 全台78條公路客運停駛

2017-06-03 11:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日台灣仍受豪大雨影響，造成路面積水及部分道路封閉，今日截至上午10點30分統計，今日全台客運有78條路線全線停駛，11條路線部分站點不停靠。

全線停駛路線:（共78條路線）

花蓮客運【1127】花蓮火車站－成功－台東站、【1133】花蓮－天祥、【1133A】花蓮火車站－天祥。

新竹客運【5661】大湖－中興路線因昨日豪雨導致橫坑部份路段落石阻道，影響班車無法通行，中午落石清理完畢前停駛。

員林客運【6727】水里－新鄉、【6728】水里－羅娜、【6730】水里－信義、【6731】水里－合社、【6732】水里－東埔、【6733】水里－草坪頭線，主因台21線龍神橋封閉所以停駛；【6739】日月潭－阿里山線因山區道路坍方停駛。

豐原客運【6506】豐原梨山線，因明隧道工程處發生土石流交通阻斷停駛。

台中客運【9015】北港線【9016】台西四湖線因雲林縣停班停課停駛。南投、員林、彰化客運【6883】台中－溪頭台灣好行線因溪頭休園停駛。

南投客運【6652】埔里－惠蓀、【6657】埔里－三合橋、【6658】埔里－翠峰、【6659】埔里－松崗、【6660】埔里－廬山、【6661】埔里－廬山溫泉、【6663】埔里－萬大、【6664】埔里－清境農場、【6671】日月潭－車埕、【6801】日月潭－溪頭，因部分道路阻斷停駛。

員林客運、彰化客運聯營【6870】台中－溪頭停駛。

總達客運【6333A】、【6333B】台中－水里因雨勢影響，上午9點15分後班次停駛；【6311】南投－水里及【6322】台中－南崗－水里線全日停駛。

杉林溪遊樂事業【6277】溪頭－杉林溪、【6871】台中－杉林溪線因山區雨勢及杉林溪園區休園，中午過後班次停駛。

豐榮客運【6288】水里－雙龍、【6289】水里－埔里，因山區路況不佳已停駛。

嘉義縣公車處【7322】嘉義－阿里山停駛

嘉義客運【7701】嘉義－麥寮、【7704】斗六火車站－華山咖啡大街停駛。

台西客運3條國道客運及40條一般公路客運全部停駛。

日統客運【7011】斗六－六輕、【7012】西螺－麥寮線停駛。

部分站位不停靠（11條路線）

國光客運【1815】台北－金山青年活動中心線，因野柳雙向仍無法通行，三普夢想家、芥菜種會萬里營地、仁愛之家、野柳、隧道口不停；【1832】台北－埔里考量安全，現暫時皆調整改駛國道6號，影響站位有北山坑、柑子林、龜溝站、福龜站、雙冬國小、雙冬站、南埔站、旭光高中、草屯站、林務局、下茄老、社口路。

基隆客運【1068】新北市金山區－台灣大學，因野柳雙向仍無法通行，調整行駛路線，影響站位有「港西」、「國聖埔」站。

花蓮客運【1126】花蓮新站－洛韶、【1141】花蓮－台中路線則行駛至太魯閣國家公園遊客中心後折返。

台中、員林客運【6871】台中－杉林溪聯營路線，因山區大雨行駛到溪頭折返。

彰化客運【6931】鄉親寮－粗坑因部分山區路段有落石樹倒，目前只行駛至永樂國小。

嘉義客運【7203】嘉義－土庫行駛至溪口，【7700】嘉義－斗六行駛至石龜溪。

嘉義縣公車處【7322C】、【7322D】台灣好行阿里山線僅行駛至石棹。

屏東客運【8233】屏東－霧台全部班次僅行駛「屏東－三地鄉公所」路段。