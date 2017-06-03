亞洲新灣區借鑑國際交流 都發局辦水岸轉型座談

2017-06-03 10:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕防災重要，跟國際城市交流也很重要！為汲取國外港灣城市開發經驗，高雄市政府舉辦國際港灣城市－水岸轉型開發經驗交流座談會，邀請荷蘭KCAP建築和規劃事務所總規劃師 Ruurd Gietema 及AECOM副總裁 Scott Dunn ，分享德國漢堡港口新城及新加坡Marina Bay開發經驗，與亞洲新灣區內地主一起關注亞灣發展與定位，共同為打造亞灣招商城市品牌而努力。

主辦單位高市都市發展局說明，Ruurd Gietema主導1997年起推動的漢堡港口新城（HafenCity）規劃設計，是歐洲最大濱水城區實施顧問，也是新加坡裕廊湖區綜合商業區的規劃顧問﹔他認為，港灣更新關鍵，在於新、舊建築以多樣化方式融合，從功能性中體現趣味，就是港灣應有面貌。

AECOM副總裁 Scott Dunn則指出，Marina Bay在跨領域專業技術高度整合下，達到計畫可持續性，是該案成功關鍵，他很期待亞洲新灣區聯盟、市府與台灣港務公司共同出資的「高雄港區土地開發公司」，能成功扮演整合招商角色。

都發局長李怡德表示，借鏡國際港灣城市轉型經驗，除了城市硬體改善、港埠周邊產業升級外，關鍵在於建立城市品牌，市府要將亞洲新灣區，打造為高雄港灣與後線土地整體的招商品牌形象。