滯留鋒南移中南部留意 國軍動員500人協助北北基救災

2017-06-03 10:22

〔記者陳薏云／新北報導〕中央氣象局指出，今天（3日）全台持續不穩定，尤其中南部地區有明顯雨勢，氣象局持續於全台發布豪（大）雨特報，中央災害應變中心持續開設，目前雲林縣降雨最嚴重，古坑地區已測得12小時累積雨量達599毫米，已超過民國90年的桃芝颱風490毫米的累積雨量，另國軍也派出500餘名兵力，協助北北基地區進行道路、環境清理等災後復原等任務。

今早傳出彰化縣竹塘鄉瓜農受困，目前已救出無礙，雲林斗南恩惠養護中心淹水，傳出59人受困，稍早9時許已經平安撤離，據消防署統計，目前傷亡人數仍維持1死2失蹤5傷；內政部表示，全台已疏散撤離共3815人，其中高雄3051人最多。

目前全台仍有957戶停水，分布於新北市金山區及台中市梨山地區，925戶停電，分布於新北市、南投縣及基隆市。另登山未連繫上者則有32人。交通方面，鐵路西部幹線斗南-大林間路段積水停駛中、阿里山森林鐵路停駛。公路方面，台8線中橫公路預計今下午5時搶通，預警性封閉路段11處。航運及海運均營運正常。

新北市三芝、石門、金山以及基隆安樂等地區均有災情傳出，國防部第三作戰區包括陸軍關指部、憲兵二O二指揮部、海軍基支部等單位持續投入500餘名兵力，協助災區進行道路，並出動16部抽水機，協助基隆市地下室積水排除。