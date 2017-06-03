| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
旅客因雨滯留金門 國防部派C-130接回
 首頁 > 生活

大雨狂炸 彰化採瓜工人受困沙洲順利救回

2017-06-03  10:14

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名採西瓜工人，今天一大早到自強大橋下方採瓜，結果遇到溪水暴漲，彰化警方用橡皮艇成功將他救援回來。

該名工人受雇前來採瓜，清晨5點就到現場，雖然彰化縣昨晚整夜下雨，但他見位於沙洲的瓜田並沒有被淹沒，還可以走步行到瓜田，不料才準備採收，就遇到溪水暴漲，他被受困於瓜田，自己又沒帶手機，所幸較晚來的同事，發現他在沙州上大叫「救命」，趕緊報警。

縣府消防第4大隊長葉清添表示，他們出動3部橡皮艇，22名消防人員，經過1小時的搶救，終於將受困的瓜農載上岸。

廣告
  • 彰化縣消防人員用橡皮艇將採瓜工人搶救上岸。（記者顏宏駿翻攝）

    彰化縣消防人員用橡皮艇將採瓜工人搶救上岸。（記者顏宏駿翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 受困 天氣 淹水 豪雨
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃大餐✧紅酒嫩豬排
好清爽✧韓式泡菜
甜湯✧古早味綠豆蒜
泡過的茶包有妙用！
轉寄

標題：大雨狂炸 彰化採瓜工人受困沙洲順利救回


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月3日‧星期六‧丁酉年五月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.