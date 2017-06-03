大雨狂炸 彰化採瓜工人受困沙洲順利救回

2017-06-03 10:14

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名採西瓜工人，今天一大早到自強大橋下方採瓜，結果遇到溪水暴漲，彰化警方用橡皮艇成功將他救援回來。

該名工人受雇前來採瓜，清晨5點就到現場，雖然彰化縣昨晚整夜下雨，但他見位於沙洲的瓜田並沒有被淹沒，還可以走步行到瓜田，不料才準備採收，就遇到溪水暴漲，他被受困於瓜田，自己又沒帶手機，所幸較晚來的同事，發現他在沙州上大叫「救命」，趕緊報警。

縣府消防第4大隊長葉清添表示，他們出動3部橡皮艇，22名消防人員，經過1小時的搶救，終於將受困的瓜農載上岸。