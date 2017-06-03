超大豪雨襲台 全台交通資訊一覽表（不斷更新）

省道台1線因大湖口溪溪水暴漲溢流淹水，斗南到大林段交通中斷。（記者黃淑莉攝）

2017-06-03 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕受到滯留鋒面及西南氣流影響，全台各地陸續遭到超大豪雨侵襲，今天尤以中南部雨勢最為明顯，以下整理全台受影響交通資訊，並將持續更新。

【台鐵】

◎斗南=大林間（K276+100~600）東西正線淹水，雙線不通，啟動公路接駁。

◎阿里山祝山、沼平、神木3支線停駛。

【高鐵】

◎全線正常運行。

【公路】

◎台14線埔霧公路廬山路段（87k~99k），實施預警性封閉，並於今（3）日上午視天候及道路狀況再行開放。

◎阿里山公路十字村以上路段，昨晚實施預警性封閉，原訂今天上午7點開放，但經巡查結果，延至今日上午9時20分開放通行。

◎台20線南橫公路勤和至復興路段（97k~102k）、向陽至利稻路段（153k~174k），台29線那瑪夏至五里埔路段（11k~23k），於昨（2）日21時實施預警性封閉，並於今（3）日視天候及道路狀況再行開放。

◎台8線中橫公路德基（62K） 、佳陽（72K）、碧綠溪路段（98k），發生土石流坍方，交通阻斷，預計今（3）日下午17時搶通。

◎雲林斗六台1丁線（ 006K+000~012K+500） 道路淹水，交通阻斷，預計今（3）日12時搶通。

◎雲林斗南台1線（ 244K+551~247K+000） 道路淹水，交通阻斷，預計今（3）日12時搶通。

◎台1線斗南石牛溪橋（ 241K+749~241K+750）道路淹水，已於本（3）日9時開放通行。

◎斗南往斗六台1丁道路、斗南外環道建國路、國道1號虎尾交流道等地都因積水封路，草嶺公路149甲縣道多段落石道路中斷。國道1號嘉義大林交流道南下出口匝道目前封閉。

◎162甲線39.5公里梅山鄉瑞峰路段坍方，目前雙向無法通行。

◎觀霧國家森林遊樂區聯外道路，大鹿林道10K、14K及16.5K等多處坍方，昨道路中斷，人車無法通行，已封閉搶修中，觀霧也自3日起預防性休園。

◎南投仁愛鄉受大雨影響，多條道路發生落石坍方。投89線力行產業道路14.5公里處雙向交通中斷，紅香溫泉部落、奧萬大森林遊樂區聯外道路也已經中斷，南投林管處呼籲民眾不要上山，以策安全。

【客運】

◎全線停駛路線：（共75條路線）

1.花蓮客運【1127】花蓮火車站－成功－臺東站、【1133】花蓮－天祥、【1133A】花蓮火車站→天祥[臺灣好行太魯閣線]。

2.新竹客運：【5661】大湖－中興，因昨日（6/2）豪雨導致橫坑部份路段落石阻道，影響班車無法通行，依中興派出所通知，上午將會有工程人進駐清理，故中午以前往中興方向班車停駛。

3.員林客運【6727】水里-新鄉、【6728】水里-羅娜、【6730】水里-信義、【6731】水里-合社、【6732】水里-東埔、【6733】水里-草坪頭線因台21線78，7K處龍神橋封閉停駛；【6739】日月潭-阿里山線因山區道路坍方停駛。

4.豐原客運【6506】豐原梨山線，因明隧道工程處發生土石流交通阻斷停駛。

5.台中客運【9015】北港線和【9016】台西四湖線因雲林縣停班停課，6:30起停駛。

6.台中客運/杉林溪遊樂/員林客運聯營【6871】台中-杉林溪聯營路線，因山區大雨行駛到溪頭折返。

7.南投客運/員林客運/彰化客運【6883】台中-溪頭台灣好行線因溪頭休園停駛。

8.南投客運【6652】埔里－惠蓀、【6657】埔里－三合橋、【6658】埔里－翠峰、【6659】埔里－松崗、【6660】埔里－廬山、【6661】埔里－廬山溫泉、【6663】埔里－萬大、【6664】埔里－清境農場、【6671】日月潭－車埕、【6801】日月潭－溪頭，因部分道路阻斷停駛。

9.員林客運、彰化客運聯營【6870】臺中－溪頭停駛。

10.豐榮客運【6288】水里－雙龍、【6289】水里－埔里，因山區路況不佳10:00起停駛。

11.嘉義縣公車處：【7322】嘉義-阿里山停駛。

12.臺西客運：3條國道客運及40條一般公路客運全部停駛。

13.日統客運：國道客運正常行駛；【7011】斗六－六輕、【7012】西螺－麥寮線停駛。

14.嘉義客運：【7701】嘉義－麥寮、【7704】斗六火車站－華山咖啡大街停駛。

15.屏東客運：【8233】屏東－霧台路線全線停駛

◎部分路線不停靠站位：（共8條路線）

1.國光客運「【1815】臺北－金山青年活動中心」線，因野柳雙向仍無法通行，影響站位如下：三普夢想家、芥菜種會萬里營地、仁愛之家、野柳、隧道口；【1832】台北-埔里（經台14路線）因豪大雨特報多處積水，為考量安全現暫時皆調整改駛國道6號，往程計6班、返程計4班，影響站位計有「北山坑、柑子林、龜溝站、福龜站、雙冬國小、雙冬站、南埔站、旭光高中、草屯站、林務局、下茄老、社口路」。

2.基隆客運「【1068】新北市金山區－國道3號－臺灣大學」線，因野柳隧道封閉改走萬里隧道，影響站位如下：國聖里，國聖埔，港西，野柳等4站無法停靠。

3.統聯客運「【1618】台北-嘉義」路線「大林下客站」暫時無法停靠（北上閘道不受影響，可上客），待狀況解除後將立即恢復停靠。

4.花蓮客運：【1126】花蓮新站-洛韶、【1141】花蓮-台中（梨山）路線行駛至太魯閣國家公園遊客中心折返。

5.嘉義客運：【7700】嘉義－斗六行駛至石龜溪。

6.嘉義縣公車處【7322C】、【7322D】臺灣好行阿里山線僅行駛至石棹。

【活動異動資訊】

◎原訂於6/4舉辦之2017臺北世大運國際日活動─「歐洲在臺北」因暴雨關係，為顧及市民安全，活動予以取消。