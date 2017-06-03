〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕公路總局阿里山工務段表示，阿里山公路十字村以上路段，昨晚實施預警性封閉，原訂今天上午7點開放，但經巡查結果，由於風強雨大且有零星落石坍方需持續清理，預警性封閉路段將延至今日上午10時開放。
阿里山公路預警性封閉路段 延至上午10時開放
2017-06-03 07:04
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