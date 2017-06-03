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中南部雨彈來襲 5縣市發布超大豪雨特報！ 嘉義山區4鄉鎮全面停班停課 竹崎鄉多校停課 雨勢太大！ 雲林緊急宣布停班停課 豪大雨不斷 全台6/3停班課資訊（不斷更新）
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豪大雨不斷 全台6/3停班課資訊（不斷更新）

暴雨襲台，多縣市宣布停班課資訊。（記者方賓照攝）

2017-06-03  06:54

〔即時新聞／綜合報導〕今年首波梅雨鋒面來襲，全台各地陸續傳出災情，各縣市政府昨天起陸續公布今（3）日停班課資訊，高雄市政府昨深夜公布，甲仙區、六龜區3日停班停課，連同先前的桃源區、那瑪夏區、茂林區，高雄共有5區停班停課。今早包括雲林縣全縣、嘉義縣大林鎮、溪口鄉、梅山鄉、阿里山鄉等4鄉鎮，也緊急宣布停止上班上課，竹崎鄉多校停課。

以下為今（3）日全台各縣市停班停課資訊：

基隆市：
今天照常上班上課。

台北市：
今天照常上班上課。
華岡藝校、清江國小附設幼兒園、大佳國小、溪山國小、格致國中、協和祐德高中等6所學校自行決定停課。

新北市：
3日停班停課學校（5校，30班），崁腳國小（萬里區，6班），乾華國小（石門區，6班），鼻頭國小（瑞芳區，6班），平溪國中（平溪區，6班），濂洞國小（瑞芳區，6班）
3日停課不停班學校（共3校，18班），大鵬國小（萬里區，6班），三和國小（金山區，6班），信賢、福山地區學生及特殊生停課一日，其他地區學生可視天候狀況彈性請假。

桃園市：
今天照常上班上課。

新竹市：
今天照常上班上課。

新竹縣：
尖石鄉：秀巒、石磊、新光、玉峰4所小學今日停課，照常上班

苗栗縣：
泰安鄉：今天停止上班、停止上課。
南庄鄉：今天照常上班、停止上課。
大湖鄉：大南國小停課
其餘照常上班上課。

台中市：
今天照常上班上課；和平自治區停止上課但照常上班。

彰化縣：
今天照常上班上課。

南投縣：
信義鄉、仁愛鄉今天停止上班、停止上課。
水里鄉民和國民小學、民和國民中學、竹山鎮大鞍國民小學、國姓鄉港源國民小學、鹿谷鄉和雅國民小學:今天停班停課。

嘉義市：
今天照常上班上課。

嘉義縣：今天照常上班上課。
大林鎮、溪口鄉、梅山鄉、阿里山鄉：今天停止上班、停止上課
竹崎鄉光華、桃源、龍山、中和、中興國小: 今天停止上班、停止上課。

雲林縣：今天停止上班、停止上課
樟湖中小學今天停班停課

台南市：
今天照常上班上課。

高雄市：
桃源區、那瑪夏區、茂林區、甲仙區、六龜區：全區今日停班停課。

屏東縣：
今天照常上班上課。

花蓮縣：
秀林鄉：中橫公路沿線的天祥、西寶、洛韶、關原等地區，今日整天停班停課。

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標題：豪大雨不斷 全台6/3停班課資訊（不斷更新）


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