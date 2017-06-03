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06/03 各報重點新聞一覽

2017-06-03  06:45

自由時報

暴雨炸台 警戒到週一

滯留梅雨鋒面伴隨西南氣流，昨天挾帶大雨灌進北台灣，北海岸地區從凌晨起降下超大豪雨，新北三芝日累積雨量刷新21年紀錄，基隆日累積雨量也創該站42年新高，氣象局因此首度啟用國家災防告警系統，北台警戒區範圍民眾在中午時分都接獲通知，提醒留意劇烈天氣變化。

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美退出巴黎協定 川普惹怒全球

美國總統川普1日在白宮宣布，美國將退出旨在遏止全球氣候暖化的「巴黎協定」，指控該協定未能以美國為優先，他的當選是「代表匹茲堡而非巴黎」。川普這項決定招致各國領袖憤怒與譴責，法國總統馬克宏批評川普愚昧，誓言要「讓地球再度偉大」；只有俄國總統普廷例外，自稱無意評斷川普作為，還聲援川普指全球應該研究修改協定，留下美國。

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菲賭場遭攻擊 4台灣人喪命

一名白人武裝男子2日凌晨闖入菲律賓馬尼拉國際機場附近的高級賭場度假村「馬尼拉雲頂世界」（Resorts World Manila）發動孤狼式攻擊，造成至少37人死亡與54人受傷，死者中包括4名台灣人，兇嫌則稍後在飯店客房自焚死亡。儘管伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）堅稱犯案，甚至還公布槍手身分是阿布．艾爾卡耶（Abu al-Khayr），但菲國警方初步判定，本案與恐怖主義無關，反而比較有可能是賭輸的賭客憤而持槍搶劫。

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蘋果日報

暴雨炸台3死2失蹤35傷

暴雨炸彈襲全台！受梅雨季鋒面及西南氣流影響，全台昨天超大豪雨狂飆，北海岸災情慘重，民宅淹水、土石崩落、橋樑斷裂，民眾逃命時險象環生，有6歲女童等公車時被大水沖走，獲救時一度昏迷，送醫急救才恢復意識，還有計程車慘遭滅頂，乘客爬窗跳水脫困。這場豪雨共造成3死、2失蹤、35傷，另有15人受困，今鋒面南移，中南部民眾要小心防範。

過期肉改標 1500公斤下肚

新北市衛生局、調查處這兩天稽查肉品進口商統賀公司，發現牛、羊肉的保存期限與進口報關單不符，涉嫌竄改保存期限，當場封存上萬公斤肉品，預估已有1500公斤過期牛肉流入市面，全案移送檢方偵辦，若販售過期品查證屬實，最高可處2億元罰鍰。

聯合報

21年最強梅雨狂襲 北台重災區1死5傷2失蹤

與西南氣流合擊的梅雨鋒面威力強大，劇烈降雨昨天「空襲」北部地區，北海岸與基隆市成了重災區。這場超大豪雨造成一死、二失蹤、五傷、上千處積淹水，也打亂陸空交通，災情等級與颱風無異。氣象局警告，劇烈降雨今將擴及全台，各地都要嚴防豪雨成災。

連2年同天遇水劫 賀陳旦：桃機漏水缺失要改正

桃園機場去年6月2日因豪雨淹水，一年後的同一天又遇水劫。交通部長賀陳旦昨天下午到機場視察時說，這次是漏水，不能說是淹水；「當然，我們也不會在這裡辯解，應該要看所犯的錯誤，有沒有改正過來。」

中國時報

豪雨狂炸北海岸 今向南襲擊

受梅雨鋒面及西南氣流影響，北北基昨天短時間內降下豪大雨，釀成1人死亡、2人失蹤、15人受困、5人受傷。氣象局表示，隨著鋒面往南壓，中南部民眾今要格外注意，防範豪雨來襲。

菲度假村賭場遇襲 4台人罹難 槍擊縱火 釀37死54傷

菲律賓馬尼拉「雲頂世界」度假村賭場2日凌晨驚傳槍擊和縱火事件，造成至少37人死亡，其中包括4名台灣人，另有54人受傷。儘管極端組織「伊斯蘭國」（IS）聲稱犯案，但菲國警方表示，自焚身亡的槍手未射殺在場人員，也無劫持人質，沒有證據顯示此案與恐攻有關。

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  • 梅雨鋒面伴隨西南氣流昨凌晨起襲擊北台，多處傳災情，北市大直柏齡幼兒所淹水，師生安全疏散至劍潭古寺安置。（記者邱俊福翻攝）

    梅雨鋒面伴隨西南氣流昨凌晨起襲擊北台，多處傳災情，北市大直柏齡幼兒所淹水，師生安全疏散至劍潭古寺安置。（記者邱俊福翻攝）

  • 巴黎協定限制暖化趨勢

    巴黎協定限制暖化趨勢

  • 菲律賓首都馬尼拉雲頂世界賭場度假村2日午夜發生持槍攻擊事件，造成近40人死亡，其中包括4名台灣人。圖為菲國國家警察特種部隊成員案發後趕抵現場。（美聯社）

    菲律賓首都馬尼拉雲頂世界賭場度假村2日午夜發生持槍攻擊事件，造成近40人死亡，其中包括4名台灣人。圖為菲國國家警察特種部隊成員案發後趕抵現場。（美聯社）

  • 梅雨鋒面南移可能釀災，總統蔡英文（右）昨傍晚赴中央災害應變中心，在指揮官李世光（左）陪同下，聽取相關單位簡報。（記者黃耀徵攝）

    梅雨鋒面南移可能釀災，總統蔡英文（右）昨傍晚赴中央災害應變中心，在指揮官李世光（左）陪同下，聽取相關單位簡報。（記者黃耀徵攝）

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