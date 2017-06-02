飼主讓狗狗沖「暴雨澡」 網友怒投訴

2017-06-02 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕因梅雨鋒面橫掃全台，各地暴雨不斷，有時雨勢大到打在人的身上還會有點疼痛，一名網友在臉書社團《爆料公社》踢爆新北市一名飼主竟將自己家黑色狗狗鍊在機車上，讓牠足足沖了超過15分鐘的「暴雨澡」，原PO看不下去致電動保，沒想到動保竟回：「這種天氣應該不會冷，他其實對狗不錯」，讓大批網友暴怒。

一名網友在《爆料公社》踢爆一起誇張的虐狗事件，新北市一名飼主明知外頭暴雨不斷，竟還將自己的狗用鐵鍊拴在機車旁，原PO指出，發現狗狗時牠已在大雨中發抖不止，向飼主詢問後，飼主回應：「故意讓牠在外面沖澡的，有什麼問題嗎？」

友人15分鐘後回去看，發現狗狗竟然還在現場，認為飼主有虐狗嫌疑，便致電動保，動保到場後請原PO與飼主做協調，原PO向飼主說：「我看到狗在發抖」，沒想到飼主竟回：「發抖干你什麼事，我家的狗我不能讓他淋雨嗎？」，動保這時竟然也幫腔說：「其實這種天氣應該不會冷，他其實對狗不錯」。

大批網友見到此景紛紛暴氣留言：「請飼主也去外面站著洗澡阿！」、「尾巴都縮進去了還洗澡」、「好想把飼主也綁在外面」、「動保有困難嗎？鍊子解開看牠還會不會去淋，這麼大的雨！」，但也有網友說：「淋個雨也虐待，確實有心養他不會這樣，我也不會，可是才沒那麼誇張好不好，沒帶雨傘的人不是也在淋雨，野外那麼多動物不都在淋雨」。