雲林草嶺明隧道土石崩塌 道路封閉中

2017-06-02 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕受梅雨鋒面影響，雲林今晚間出現間歇滂沱降雨，草嶺公路雲149甲線32.3公里明隧道附近發生土石崩塌，暫未傳出人員傷亡，但道路目前已封閉，用路人請選擇替代道路。

雲林山區在鋒面影響下，今天晚間降下滂沱大雨，光是晚間8時至10時，就降下93.5毫米雨量。

《中央社》報導，149甲線32.3公里明隧道附近於今晚9時50分左右發生邊坡崩塌，大量土石滑落導致交通中斷，目前搶修機具已進場清除坍方土石，道路正進行封閉，雲林縣府表示，請用路人改用舊草嶺公路替代道路。