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基隆豪雨破紀綠 林右昌餓整天忙勘災

2017-06-02  22:54

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長林右昌今天除了坐鎮災防應變中心，也馬不停蹄到基隆重災區基金一路、中正公園主普壇、外木山坍方處等地勘查，一整天都沒時間進食，讓民眾看了相當心疼。

林右昌今晚表示，近年氣候變化非常劇烈，基隆市今天降下350毫米的雨量，打破歷史記錄，本來淹15、20公分的高度，瞬間5分鐘內，一下子來到1米多高度，可以想見這是多麼大的雨量，特別是基金一、二路路段，包括大武崙工業區受災也非常嚴重。

林右昌指出，大武崙溪位於金山、萬里下游，兩旁又過度開發、河道縮減，有此狀況發生，是應該徹底檢討的時刻，但所需經費龐大，不是地方政府能負擔的，明天行政院長林全來勘災，會當面向他報告反映，「希望中央能給我們最大的協助，來解決這樣的惡夢。」

今天市府到下午3點才宣布停班停課，網路上有些民眾有怨言，林右昌表示，他勘災時也一度受困車陣，道路柔腸寸斷、公車客運停駛，若一早就宣布停止上班上課，只會讓整個災情變得更加嚴重，下午3點雨勢已趨緩，多數道路搶通、公車客運也恢復行駛，這是對所有市民生命安全財產最大的考量，「這個時間點即使從事後來看，我都認為是非常恰當的事情。」

從早到晚，林右昌馬不停蹄在災區奔波，一整天都沒時間進食，今晚他回到災防中心，詢問教育處校舍受損情形，但業務單位稱還要進一步調查，林右昌罕見嚴詞說：「現在所有事情中，救災是最重要的，不要一問三不知。」對於有藍營民代指責救災不力，林右昌說，同仁都全力投入救災，「這時候如果有什麼政治口水，我覺得沒有必要。」

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  • 基隆今天降下豪大雨，釀生不少災情，基隆市長林右昌四處奔走勘災。（記者林欣漢攝）

    基隆今天降下豪大雨，釀生不少災情，基隆市長林右昌四處奔走勘災。（記者林欣漢攝）

  • 基隆基金一路嚴重積、淹水。（記者林欣漢攝）

    基隆基金一路嚴重積、淹水。（記者林欣漢攝）

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