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豪雨來襲 嘉義縣明天正常上班上課

2017-06-02  22:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕因豪雨來襲，嘉義縣政府晚間10點30分宣布6月3日正常上班上課，山區的阿里山鄉停班停課，梅山鄉太和國小停班停課，梅山鄉太興、仁和、太平3所國小照常上班、停止上課。

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  • 嘉義縣長張花冠了解豪雨帶來的災情。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長張花冠了解豪雨帶來的災情。（記者林宜樟攝）

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