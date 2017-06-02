〔記者林宜樟／嘉義報導〕因豪雨來襲，嘉義縣政府晚間10點30分宣布6月3日正常上班上課，山區的阿里山鄉停班停課，梅山鄉太和國小停班停課，梅山鄉太興、仁和、太平3所國小照常上班、停止上課。
豪雨來襲 嘉義縣明天正常上班上課
2017-06-02 22:50
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