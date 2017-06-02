2017-06-02 22:55
氣象局晚間10點29分針對雲林縣、嘉義縣發布大雷雨特報。（翻攝自中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕氣象局晚間10點29分針對雲林縣、嘉義縣發布大雷雨特報，持續時間至11點30分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。
示警區域如下：
【雲林縣】斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、二崙鄉、崙背鄉、東勢鄉、褒忠鄉、元長鄉、四湖鄉、水林鄉
【嘉義縣】大林鎮、溪口鄉、新港鄉、梅山鄉
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氣象局晚間10點29分針對雲林縣、嘉義縣發布大雷雨特報。（翻攝自中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕氣象局晚間10點29分針對雲林縣、嘉義縣發布大雷雨特報，持續時間至11點30分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。
示警區域如下：
【雲林縣】斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、二崙鄉、崙背鄉、東勢鄉、褒忠鄉、元長鄉、四湖鄉、水林鄉
【嘉義縣】大林鎮、溪口鄉、新港鄉、梅山鄉
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標題：大雷雨特報！雲林、嘉義慎防劇烈降雨