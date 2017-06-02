服務49年北農工友畢業 學生不捨

林錦泉的辦公桌是舊課桌椅，他手摸著座椅，捨不得離開。（記者楊金城攝）

2017-06-02 22:46

〔記者楊金城／台南報導〕在國立北門農工服務長達49年的技工林錦泉，滿65歲屆齡退休，今年將和高三一起「畢業」，服務年資在高中、高職中罕見，學生對「阿伯」工友要離開校園依依不捨。

林錦泉的「辦公桌」其實就是舊課桌椅，他捨不得丟，使用至今，他撫摸著座椅，離情依依。

北農明天將舉辦81週年校慶，安排歡送會表揚林錦泉，由校長張福祥頒贈青花瓷「豐收」和1萬元禮金給學生口中暱稱「阿伯工友」的林錦泉，感謝他為學校師生長達近半世紀的貢獻和服務。

張福祥說，林錦泉的在校人生經歷豐富、獲得師生滿滿的祝福，可說人生收穫滿滿「豐收」。

林錦泉在北農服務49年，經歷9位校長、歷屆畢業生10萬人，堪稱是北農校史的見證者、最資深的園丁。

民國57年，林錦泉在16歲就進入北農擔任臨時工友，只比當年國小畢業進入「初農」就讀的學生大上2、3歲，他一開始擔任臨時工友，主要工作看顧師生腳踏車，防止腳踏車被偷，連午餐也在車棚裡吃便當。

顧車工作3年後，林錦泉補上正式工友，工作改成煮開水、蒸飯盒，因為盡責認真，他服完兵役又返校復職，民國69年專職負責印考卷到退休。

張福祥說，別小看印考卷，印錯考卷可麻煩了，林錦泉讓人敬佩的地方是即使最平凡的工作，也都做到完善盡責，沒有怨言，工作態度和精神值得眾人學習。

林錦泉服務49年成了「北農人」，連長子林志明、女兒林月香及女婿李思賢也都是北農畢業校友。他笑說，離開學校還真不習慣。

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