| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮秀林鄉 天祥、西寶、洛韶、關原停班停課 大雷雨特報！雲林、嘉義慎防劇烈降雨 國光客運撞貨櫃車 1死30人輕重傷 雲林草嶺明隧道土石崩塌 道路封閉中
 首頁 > 生活

服務49年北農工友畢業 學生不捨

林錦泉的辦公桌是舊課桌椅，他手摸著座椅，捨不得離開。（記者楊金城攝）

2017-06-02  22:46

〔記者楊金城／台南報導〕在國立北門農工服務長達49年的技工林錦泉，滿65歲屆齡退休，今年將和高三一起「畢業」，服務年資在高中、高職中罕見，學生對「阿伯」工友要離開校園依依不捨。

林錦泉的「辦公桌」其實就是舊課桌椅，他捨不得丟，使用至今，他撫摸著座椅，離情依依。

北農明天將舉辦81週年校慶，安排歡送會表揚林錦泉，由校長張福祥頒贈青花瓷「豐收」和1萬元禮金給學生口中暱稱「阿伯工友」的林錦泉，感謝他為學校師生長達近半世紀的貢獻和服務。

張福祥說，林錦泉的在校人生經歷豐富、獲得師生滿滿的祝福，可說人生收穫滿滿「豐收」。

林錦泉在北農服務49年，經歷9位校長、歷屆畢業生10萬人，堪稱是北農校史的見證者、最資深的園丁。

民國57年，林錦泉在16歲就進入北農擔任臨時工友，只比當年國小畢業進入「初農」就讀的學生大上2、3歲，他一開始擔任臨時工友，主要工作看顧師生腳踏車，防止腳踏車被偷，連午餐也在車棚裡吃便當。

顧車工作3年後，林錦泉補上正式工友，工作改成煮開水、蒸飯盒，因為盡責認真，他服完兵役又返校復職，民國69年專職負責印考卷到退休。

張福祥說，別小看印考卷，印錯考卷可麻煩了，林錦泉讓人敬佩的地方是即使最平凡的工作，也都做到完善盡責，沒有怨言，工作態度和精神值得眾人學習。

林錦泉服務49年成了「北農人」，連長子林志明、女兒林月香及女婿李思賢也都是北農畢業校友。他笑說，離開學校還真不習慣。

相關影音

廣告
  • 北農校長張福祥（左）展示今將在校慶會中頒贈給林錦泉（右）的青花瓷「豐收」，感謝他為學校師生長達近半世紀的貢獻和服務。（記者楊金城攝）

    北農校長張福祥（左）展示今將在校慶會中頒贈給林錦泉（右）的青花瓷「豐收」，感謝他為學校師生長達近半世紀的貢獻和服務。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北門農工 台南 工友 畢業
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘿蔔燒豬肉
超簡單✧冷漬糖心蛋
台式熱炒✧豆豉鮮蚵
削鳳梨有什麼撇步？
轉寄

標題：服務49年北農工友畢業 學生不捨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月2日‧星期五‧丁酉年五月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.