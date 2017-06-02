慘！彰化黑葉荔枝大減9成 糯米荔枝全軍覆沒

2017-06-02 22:01

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉是全縣最大的黑葉與糯米荔枝產地，總面積高達逾270公頃，去年受天候異常影響，黑葉、糯米荔枝果樹的著果率都大減8成，今年儘管還未開始採收，但農會勘查後預估黑葉荔枝恐大減9成，連日大雨能否「保1」也成未知數，糯米荔枝更慘恐「全軍覆沒」，果農哀嘆：「根本是血本無歸！」黑葉荔枝產地價每台斤恐將飆破50元，但「有錢也不見得買的到！」農會決議向上級單位爭取農災補助，讓農民損失減至最低。

芬園鄉種植黑葉荔枝的蔡姓農民指出，以往此時荔枝果樹已經結實纍纍，但前年底至去年初雨水淋濕影響授粉，去年1月下旬又逢帝王級寒流肆虐，更導致荔枝樹不發芽，衝擊到荔枝開花期，也造成去年的著果率比往年減少8成，原以為最壞也就這樣了，沒想到，今年又因天候異常、荔枝椿象危害等因素影響，加上連日來大雨，荔枝出現落果，造成著果率更慘，他的2公頃園區收成率預估僅約1成，讓他欲哭無淚。

蘇姓農民則說，去年黑葉荔枝每台斤產地價約為40元，今年勢必會翻漲，到了消費市場的價格恐將更為驚人，但由於大家的荔枝園幾乎都沒有收成，因此「有錢也不見得買的到！」今年已有許多果農打算棄收，「提前放暑假」，寄望明年。

今天冒雨前往荔枝園勘查的芬園鄉農會總幹事黃翊愷指出，該鄉黑葉荔枝種植面積為250公頃，糯米荔枝20公頃，其中，以往該鄉黑葉荔枝產量為每公頃1萬5000公斤，總產量約為375萬公斤，今年以產量僅剩1成來看，每公頃產量僅剩1500公斤，總產量也只剩不到40萬公斤，足足大減330多萬公斤，產地價將飆到每台斤50元以上；糯米荔枝更慘，今年恐將「全軍覆沒」，由於幾乎沒有產量，荔枝文化季勢將連續2年被迫取消，或改辦其他活動來替代。

黃翊愷表示，荔枝經濟價值有限，價低時果農賺不了多少錢，價高時又面臨「無果可賣」，農會研議輔導農民「轉型」，也就是在荔枝園轉種其它作物，逐漸取代原來的荔枝樹，不過當務之急，是先彙整全鄉荔枝損失面積，向縣府、農委會等上級單位爭取比照重大災害農損來給予農民補助。

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