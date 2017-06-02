豪雨逼進 屏東防汛上緊發條

2017-06-02 22:38

〔記者陳彥廷／屏東報導〕鋒面加上西南氣流為台灣來豐沛雨勢，接下來雨勢更要逐漸往南移動，屏東縣長潘孟安今天中午臨時加排行程前往林邊、佳冬，巡視正興建新站的新林邊A幹線抽水站及佳冬大武丁抽水站視察防汛功能，除指示所屬相關單位儘速辦理轄管區域排水清疏工作外，並籲請各鄉鎮公所於汛期間上緊發條，共同做好抗災準備。

八八風災百年罕見的風雨勢造成林邊溪南北的佳冬、林邊堤防潰堤重創，其中林邊最為吃重的林邊A幹線抽水站建造逾30年，歷經地層下陷及多次重大天災，原設計排水功能逐漸降低，前年由當地公廟忠福宮及慈濟宮捐41萬配合公所預算購置旁地基，上個月營建署斥資約1億2千萬元興建新站，未來舊站將成為滯洪池，新站則有高達舊站約2倍、每秒14公噸抽水量防洪，待新站建好後，舊站就能功成身退。

去年莫蘭蒂颱風又水淹佳冬，甚至驚動總統蔡英文勘災，今天潘孟安是在1個月內兩度前往林邊、佳冬視察抽水站。

「防災視同作戰，面對近來的極端氣候，更不能輕忽」，潘孟安指出，，在莫拉克風災後，屏東縣政府一直積極加強防汛防災工作，經盤點全縣的防汛設備，屏東縣易淹水地區已設置15座抽水站，包含44部抽水機組及附屬109座水門，今年縣府再購置6部移動式抽水機，提升防汛能量。

目前全縣共有91台大型移動式抽水機，已預佈在佳冬、林邊、東港、枋寮、崁頂、新園、恆春及萬丹等八個鄉鎮易淹水區域，其中林邊溪沿線佈設63部，佳冬塭仔抽水站調節池也預佈10部移動式抽水機，林邊溪南北岸就高達73部。

潘孟安說，4月底就預估梅雨會帶來強降雨，水利署更預警0601大雨單日達450毫米的可怕雨量，已通知下游鄉鎮公所整備排洪抽水的設施，並將實施預防性強制撤離，去年在抽水站遇上維修費用、電力及油料等資源問題，在五月就已盤點完畢，不希望豪雨成災，也讓鄉親有個安全的生活環境。

潘孟安說，縣府已導入網路科技防災建置洪水與淹水預警系統及水情災情監測與監控設施，陸續在全縣重要水域或路段架設CCTV監控設備，可即時傳送各地水位水情資訊，供災害應變中心掌握。

此外，每逢雨季，屏東春日鄉的大漢山降雨量是屢屢攻佔全國第一，鄉公所為嚴防災情，今天也動員前往裝置沙包，並在堤邊加固，嚴防溢堤。

相關影音