騎士撞上砂石料堆摔傷 中市府：持續督促廠商協調

2017-06-02 23:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市府表示，去年底一位劉姓民眾行經台中市第14期市地重劃區地段，誤入工區，撞上四平路上堆置的砂石料堆，導致摔車受傷，廠商至今曾與該民眾進行3次協調，尚無法達成共識，市府將持續督促廠商，與該民眾完成協調賠償事宜。

市府表示，劉姓民眾是台北人，先前因工作因素來到台中，於105年12月6日約19時30分騎車行經洲際棒球場附近第14期市地重劃區地段，誤入工區，撞上四平路上堆置用於鋪面的專用砂石料堆，導致摔車受傷。

當天晚上廠商正在進行人行道改善，由於廠商巡查工作人員需要進出，因此開啟四平路與崇德19路口處的拉門，並於拉門旁設置護欄警示，該民眾騎車通過拉門誤入工區，進而發生意外。

市府指出，意外發生後，廠商與劉姓民眾至今曾進行3次賠償金協調，第一次於今年1月23日在14期重劃工程監造辦公室，第二次於3月28日在台北市議會第一會議室，第三次則於5月9日在北屯區公所調解委員會會場，目前雙方仍尋求共識中。

市府強調，會持續督促工程廠商，基於同理心，積極與劉姓民眾完成協調賠償相關事宜。如劉姓民眾有任何法律上的疑慮，市府也將提供法律上的諮詢協助。

此外，該民眾也向市府提出國賠，市府指出，按《國家賠償法》第3條第1項規定，公有公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。

該條所稱之「公有公共設施」，是指設置完成，且驗收合格，並已開始供公眾使用者，但此案當時仍在施工建造中，尚未完成，未符合國賠要件。