| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

騎士撞上砂石料堆摔傷 中市府：持續督促廠商協調

2017-06-02  23:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市府表示，去年底一位劉姓民眾行經台中市第14期市地重劃區地段，誤入工區，撞上四平路上堆置的砂石料堆，導致摔車受傷，廠商至今曾與該民眾進行3次協調，尚無法達成共識，市府將持續督促廠商，與該民眾完成協調賠償事宜。

市府表示，劉姓民眾是台北人，先前因工作因素來到台中，於105年12月6日約19時30分騎車行經洲際棒球場附近第14期市地重劃區地段，誤入工區，撞上四平路上堆置用於鋪面的專用砂石料堆，導致摔車受傷。

當天晚上廠商正在進行人行道改善，由於廠商巡查工作人員需要進出，因此開啟四平路與崇德19路口處的拉門，並於拉門旁設置護欄警示，該民眾騎車通過拉門誤入工區，進而發生意外。

市府指出，意外發生後，廠商與劉姓民眾至今曾進行3次賠償金協調，第一次於今年1月23日在14期重劃工程監造辦公室，第二次於3月28日在台北市議會第一會議室，第三次則於5月9日在北屯區公所調解委員會會場，目前雙方仍尋求共識中。

市府強調，會持續督促工程廠商，基於同理心，積極與劉姓民眾完成協調賠償相關事宜。如劉姓民眾有任何法律上的疑慮，市府也將提供法律上的諮詢協助。

此外，該民眾也向市府提出國賠，市府指出，按《國家賠償法》第3條第1項規定，公有公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。

該條所稱之「公有公共設施」，是指設置完成，且驗收合格，並已開始供公眾使用者，但此案當時仍在施工建造中，尚未完成，未符合國賠要件。

廣告
  • 有騎士撞上砂石料堆，中市府將持續督促廠商與騎士協調。（記者蘇金鳳攝）

    有騎士撞上砂石料堆，中市府將持續督促廠商與騎士協調。（記者蘇金鳳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中市 國賠 廠商 騎士
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘿蔔燒豬肉
超簡單✧冷漬糖心蛋
台式熱炒✧豆豉鮮蚵
削鳳梨有什麼撇步？
轉寄

標題：騎士撞上砂石料堆摔傷 中市府：持續督促廠商協調


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月3日‧星期六‧丁酉年五月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.