豪雨導致車壞屋損 北市提醒申辦賦稅減免

2017-06-02 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕今天台灣北部受到暴雨強襲，台北市多處淹水，台北市稅捐稽徵處提醒受災戶，如果家中的汽機車或房屋受損，且符合相關條件者，可以申請減免汽機車使用牌照稅、房屋稅以及地價稅等地方稅。

北市稅處表示，汽車和排氣量151cc以上的的機車，如果因泡水等災後受損，無法使用，應該向監理機關辦理報廢登記，使用牌照稅的計徵，結算至登記報廢的前1日為止，有需要者應盡早提出申請。

如果汽機車還可以修復，也沒有向監理機關辦理停止使用者，從災害發生日算起，1個月以內，附上里長或警察機關出具的災害證明，以及修車廠的發票或收據，修復期間也可以減免使用牌照稅。

房屋受水災的部分，以實際淹水日為基準，每30天停徵1個月房屋稅，不滿30天以30天計算。

如果受到豪大雨或土石流導致房屋毀損，毀損面積占整棟5成以上，需要修復才能使用者，免徵房屋稅。毀損3成以上不滿5成者，房屋稅減半徵收。同樣要在災害發生日起30天內提出申請。

土地與地價稅的部分，如果土地因為山崩、地陷、流失、沙壓等環境因素導致無法使用，在9月22日前可以申請免徵地價稅。

娛樂稅的部分，北市稅處表示，因為災害而受到損害者，可以於災害發生之日起，1個月內提出申請。稅處將派員前往現場勘查，依照勘查結果，扣掉沒有營業的天數，以實際營業天數計算查定銷售額，得以減徵娛樂稅。