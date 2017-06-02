高齡駕照管理7/1上路 監所商請衛生所支援

2017-06-02 22:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕75歲高齡駕駛人駕照管理制度7月1日即將上路，符合的高齡長者須辦理體格檢查和認知功能測驗，但新竹縣尖石、五峰等偏鄉幾乎沒有醫療診所，新竹區監理所商請縣府衛生局支援，但衛局因業務非關醫療，且須收規費等疑慮，仍在協商中。

新竹區監理所表示，轄區桃竹竹苗四縣市，合計約4500名持有汽、機車駕照者，7月1日起到12月底止將屆滿75歲，依新制規定，須在屆滿3年內，同時通過體格檢查和認知功能測驗，才能換發駕照，之後都應每3年通過這兩項檢測、換照一次。

目前，包括桃園市、新竹市、苗栗縣，都有公立醫院及衛生所，同意協助新竹區監理所所辦理認知功能測驗，讓住在各鄉鎮市的長者，不必兩地長途奔波，同時也結合有關單位的行政資源，以利新制推行。

由於新竹縣只有位在新埔鎮的該所，以及竹北市、湖口鄉、竹東鎮的體檢代辦所、公立醫院，能一次在同一個地點完成這兩項檢測，其餘9個鄉鎮都沒有，因此該所也希望竹縣衛生局支持，協調各所協助，每週1至2天提供民眾辦理測驗。

不過，新竹縣衛生局表示，轄內各衛生所多提供看診服務，偏鄉更得巡迴看診，人力有限；此外，經向衛福部請示，認為認知功能測驗不屬於醫療行為，但因執行測驗將收取規費200元，非醫療費用科目核銷繳交國庫作業恐有困難；另外，測驗之後民眾若不服提出申訴，恐非衛生局所能受理。

對此，新竹區監理所說，因上述疑慮，牽涉廣泛，已呈報公路總局討論，以期未來全國有一致的處理方式。

新竹區監理所表示，預計本月底，將寄發這項新制的通知單給屆齡長者；而7月1日之前已屆滿75歲者，也將每3年換照一次，但若有違規記點或吊扣駕照，就會通知在3個月內提前辦理檢測。