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新北106年小巨人社區生活營 成果豐碩

2017-06-02  22:03

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局今天在435藝文特區辦理「106年度小巨人社區生活營成果展」，市府祕書長許育寧頒給77位應屆畢業生優秀證書，並與來賓及師生一同參觀12所承辦學校辦理生活營的動靜態展覽。

新北市政府與台灣新北地方法院檢察署合作小巨人社區生活營方案，合作迄今13年，小巨人社區生活營是針對學校較弱勢及高關懷學生，在放學後、週末與寒暑假辦理活動，讓這群缺乏家庭支持、叛逆卻有著充沛精力與無限潛能的孩子找到屬於自己的「感動舞台」，讓每個小巨人都能一展長才。

每個生活營隊都結合學生特質與社區特性，有原民舞與籃球運動結合的籃球舞、傳統武術、跆拳招式、新穎街舞及搖滾樂舞等，也有靜態的創客作品、手工藝、烘焙、藝術創作等。

三峽國中原住民學生小秧（化名）在小巨人原民舞樂中認識自己的民族文化，從包容父母、承擔家務及照顧弟妹的小女孩成長為自信、有國際觀的國際志工。

明德高中國中部阿偉（化名）從四處流浪不上學的孩子變成能感受音樂，敢站到大家面前演出的有耐心有信心青年，鳳鳴國中茂子（化名）由混宮廟的脫韁野馬蛻變為學習技擊參加全中運的學校代表，他們都在小巨人社區生活營裡感受團體及同儕的支持，老師及教練的關愛，也產生自信，提升自我期許，讓學生看到自己未來的願景。

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  • 小巨人生活營舉辦成果展，青少年學員秀才藝。（記者翁聿煌攝）

    小巨人生活營舉辦成果展，青少年學員秀才藝。（記者翁聿煌攝）

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