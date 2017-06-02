| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道3號遊覽車撞拖板車 26人輕重傷
 首頁 > 生活

明各地嚴防豪大雨 鋒面影響持續到下周一

受到滯留鋒面及西南氣流影響，明天（3日）全台天氣仍不穩定，尤其中南部山區仍有局部豪大雨發生的機率。（記者方賓照攝）

2017-06-02  21:49

〔即時新聞／綜合報導〕受到滯留鋒面及西南氣流影響，明天（3日）全台天氣仍不穩定，尤其中南部山區仍有局部豪大雨發生的機率，提醒民眾不要前往山區活動。

中央氣象局指出，由於鋒面介面位在中南部上空，提供對流發展良好條件，今晚至明天除了先前已發布超大豪雨特報的區域外，中南部山區仍有局部大豪雨發生的機率，西半部平地及台東山區也有豪雨發生的機率，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，並避免前往山區活動。北部地區雖然雨勢稍緩，但今晚至明天仍須注意可能有對流移入，造成局部地區較大降雨。

氣溫方面，明天各地降雨明顯，北部高溫在25度至27度，中南部高溫在29度至30度，東半部則在27度至28度左右。

在西南氣流影響下，基隆北海岸、西半部、恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）及澎湖空曠地區及鄰近海域易有8至9級左右強陣風，沿海地區並有較大風浪，海邊活動、海上作業請多加注意。

氣象周報指出，在鋒面及西南氣流影響下，不穩定的天氣預計持續到下周一，下周二開始將轉為多雲、悶熱的天氣型態。

中央氣象局指出，由於鋒面介面位在中南部上空，提供對流發展良好條件，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，並避免前往山區活動。（翻攝自中央氣象局）

除了先前已發布超大豪雨特報的區域外，中南部山區仍有局部大豪雨發生的機率，提醒民眾避免前往山區活動。（翻攝自中央氣象局）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天氣 豪雨
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘿蔔燒豬肉
超簡單✧冷漬糖心蛋
台式熱炒✧豆豉鮮蚵
削鳳梨有什麼撇步？
轉寄

標題：明各地嚴防豪大雨 鋒面影響持續到下周一


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月2日‧星期五‧丁酉年五月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.