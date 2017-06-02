明各地嚴防豪大雨 鋒面影響持續到下周一

受到滯留鋒面及西南氣流影響，明天（3日）全台天氣仍不穩定，尤其中南部山區仍有局部豪大雨發生的機率。（記者方賓照攝）

2017-06-02 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕受到滯留鋒面及西南氣流影響，明天（3日）全台天氣仍不穩定，尤其中南部山區仍有局部豪大雨發生的機率，提醒民眾不要前往山區活動。

中央氣象局指出，由於鋒面介面位在中南部上空，提供對流發展良好條件，今晚至明天除了先前已發布超大豪雨特報的區域外，中南部山區仍有局部大豪雨發生的機率，西半部平地及台東山區也有豪雨發生的機率，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，並避免前往山區活動。北部地區雖然雨勢稍緩，但今晚至明天仍須注意可能有對流移入，造成局部地區較大降雨。

氣溫方面，明天各地降雨明顯，北部高溫在25度至27度，中南部高溫在29度至30度，東半部則在27度至28度左右。

在西南氣流影響下，基隆北海岸、西半部、恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）及澎湖空曠地區及鄰近海域易有8至9級左右強陣風，沿海地區並有較大風浪，海邊活動、海上作業請多加注意。

氣象周報指出，在鋒面及西南氣流影響下，不穩定的天氣預計持續到下周一，下周二開始將轉為多雲、悶熱的天氣型態。

中央氣象局指出，由於鋒面介面位在中南部上空，提供對流發展良好條件，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，並避免前往山區活動。（翻攝自中央氣象局）