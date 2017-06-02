爆閃燈有效果 尖石、內灣及易肇事路段也設置

新竹縣警察局橫山分局在警友會橫山警友辦事處的贊助下，近日在內灣替代道路竹35線和尖石後山竹60線等路段，增設52具爆閃燈（LED太陽能警示燈）之後，以期強化交通安全。（記者廖雪茹翻攝）

2017-06-02 21:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣警察局橫山分局在台3線等路段設置爆閃燈（LED太陽能警示燈）之後，有效降低肇事率，警友會橫山警友辦事處繼續贊助，近日在內灣替代道路竹35線和尖石後山竹60線等路段增設52具，而警察局也針對事故路段，準備推廣到新埔、關西等地。

橫山分局表示，尖石鄉竹60線通往那羅、梅花及後山的泰崗、秀巒、宇老等部落，長達46公里，沿途風景秀麗，吸引遊客上山，但因路幅不寬，加上山勢地形崎嶇，路線彎道多且高低起伏大，夜間視線差，一但遇到大霧或大雨，對鄉民與遊客駕駛都是一大考驗。

為此，橫山分局就轄區易肇事路段、不明狹窄彎道，商請警友橫山警友辦事處贊助，利用端午連假，在沿線設置爆閃燈22具，同時也在內灣替代道路竹35線等路段施設30具，除加強照明，也希望透過藍紅閃燈示警，隨時提醒駕駛人注意行駛。

橫山分局近2年已陸續在台3線橫山段、芎林鄉富林路、文德路、文山路等易肇事路段，裝置70多具爆閃燈，車禍案件明顯減少。

也因此，警察局最近也將針對全縣曾發生死亡車禍、肇事率高的外環道路及鄉間道路，設置爆閃燈加強安全，包括118號縣道、關埔路等路段，此舉也獲得縣議員嚴永秋的支持。

另外，橫山分局有鑑員警於深夜執行路檢勤務時，雖有巡邏車警示燈、哈雷燈等照明器材，但員警本身無發亮光體，分局長高德昌商請橫山警友辦事處主任何維政支持，獨資購買LED臂章100套，可隨身攜帶、自動發光，以提高員警深夜執勤時的安全。