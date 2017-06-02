追求裝檢妥善率 海巡官員要求部屬自費私修裝備

海巡署北部某岸巡大隊遭踢爆，上司為追求「完美妥善率」，竟要求部屬自費私修高裝檢。圖為示意圖。（資料照。記者張忠義攝）

2017-06-02 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕海巡署北部某岸巡大隊遭爆因長官想維持裝備妥善率，不准部屬將受損的設備提出報修，而是要他們私下送外修繕後，「每人再平均分攤費用」，基層無奈抱怨：「依規定可報修申請經費、長官為爭取治軍嚴謹印象、卻要基層花自己的，根本沒道理。」

據《蘋果》報導，從4月份開始，海巡署岸巡總局便開始實施全國各基地高級裝備檢查，但北部某岸巡大隊卻被踢爆，由於近濱海地區，不少基地、安檢所門窗、公務車板金和車棚都因長期處於高濕度、高鹽分環境導致鏽蝕斑駁，有些項目近乎毀損，但長官卻為了打造「完美妥善率」，不允許申請報修，而是要負責設備安全和後勤保養的「安檢職能班」、「勤務中隊」負全責。

且若單位基層無法自行修繕，想要向上申報時，就會被長官以「別報到總局去影響裝備妥善率！」等理由駁回，並要求委外處理，北部地區巡防局並要求轄下大隊、中隊及安檢所所有幹部共同私攤修復裝備的相關費用。如遇單位同仁不願意出錢，裝備保養的承辦人就得多出錢。

海岸總局補給保養科長姚天騤對此回應，岸巡總局維修經費充足，公務裝備絕對可以可正常請領報修，若基層同仁遇到上級主管因高裝檢檢察業務而提出不合理要求，可依規向岸巡總局申訴，若經查屬實將會祭出懲處。