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計程車司機犯罪吊照違憲 交部：2年內完成修法

2017-06-02  19:50

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕針對大法官今日下午做出的釋字第749號解釋，交通部路政司長林繼國表示，將會按照大法官會議結論，來檢討看現行道路交通管理處罰條例第37條第3項中，哪些罪刑跟乘客安全風險關聯性較低，後續再來看要如何放寬。

現行道交條例第37條第3項規定計程車駕駛人若在執業期中，犯下竊盜、詐欺、贓物、妨害自由或刑法第230條至第236條其中一項罪名，經第一審法院判決有期徒刑以上後，需吊扣其執業登記證；經法院判決有期徒刑以上之刑確定，廢止其執業登記並吊銷其駕駛執照。交通部表示，吊銷其駕駛執照的規定，在584號解釋文後就已提出修正案，現在立法院已於4月24日經交通委員會審查通過，待朝野協商即可實施；不過這次大法官釋憲案說要立即失效，當然會遵照辦理。

日前經交通委員會審查通過的第37條第3項中，還有增加違反185條之3，就是酒駕或服用毒品、麻醉藥品或其他類似之物導致不能安全駕駛，經判決確定也要吊扣計程車駕駛執業登記證；並增加違反第37條第3項規定後，經判決有期徒刑逾6個月確定且無緩刑，將廢止其執業登記且三年內不得辦理。

林繼國表示，584號解釋文後，交通部當時有做專案研究，參考國際規定並進行大規模民意調查，了解每個罪刑跟乘客的安全風險關聯性，還有駕駛的再犯率等，約耗時1年時間；由於大法官才剛做出釋憲，交通部還需要進行相關討論，不過即便這次要進行專案研究，也一定會在2年內完成修法。

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  • 針對大法官今日下午做出的釋字第749號解釋，交通部表示，將按照大法官會議結論，來檢討看現行道路交通管理處罰條例第37條第3項中，哪些罪刑跟乘客安全風險關聯性較低，後續再來看要如何放寬。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    針對大法官今日下午做出的釋字第749號解釋，交通部表示，將按照大法官會議結論，來檢討看現行道路交通管理處罰條例第37條第3項中，哪些罪刑跟乘客安全風險關聯性較低，後續再來看要如何放寬。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

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相關關鍵字： 吊銷駕照 計程車 計程車司機 釋字第749號 釋憲
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