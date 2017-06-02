哈佛教授桑德爾拋核廢同婚年改 領聽眾集體思辨

2017-06-02 20:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕哈佛大學政治哲學教授桑德爾（Michael Sandel）與布魯金斯學會東北亞研究中心主任、前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard C. Bush）今出席活動。卜睿哲在演講中提到美國如何因應中國崛起的世界局勢，他希望美國繼續維持在東亞的角色，但他也承認對此事看法較為悲觀；桑德爾則在活動中帶領現場群眾一同思辨重大公共議題，鼓勵公民社會面對歧異時應彼此討論，而不是互相逃避。

傅爾布萊特獎助學金為台美開啟教育交流一甲子，學術交流基金會（Fulbright Taiwan）今舉辦「傅爾布萊特領袖論壇：21世紀領導者的挑戰」活動，邀請到桑德爾、卜睿哲與中研院學者朱雲漢、蕭高彥、台大學者蘇以文、范雲及劉靜怡等教授對談。此外，也邀請到均一教育平台董事長方新舟董事長、德州農工校長莫布萊與玉山金控總經理黃男州等人與會。

學術交流基金會執行長李沃奇（William C. Vocke）表示，今年是傅爾布萊特計畫於台灣執行60週年，他期許這個象徵「友好台美關係」的指標獎學金，帶給台灣學者與學生走出去的機會，也讓世界走進台灣。

桑德爾在活動中引導全場觀眾進行一場集體思辨，每位聽眾都拿到一張黃色紙與紫色紙，在桑德爾一題皆一題犀利的提問下，以色紙表態進而發表個人看法。整場活動討論了年金改革、同性婚姻合法化與核廢料存放等重大議題，不同的意見交叉激辯，擦出精彩的火花。桑德爾強調，公共論述中面對歧異時，經常以「互相尊重」為名，實則是以「互相逃避」避開批判。他鼓勵公民生活應克服「逃避討論」的習慣，面對意見差異時應該正面迎擊，真正地了解與接觸不同的信念，使集體思辨成為可能。

卜睿哲則在談論「21世紀領導力與全球化」時提到，因應變動的局勢，美國會調整在全球中扮演的角色，台灣和其他國家也深受美國政治局勢影響。他認為長期以來美國透過主動參與歐亞大陸、東亞和中東的政治事務，來維護美國主權和全球勢力，扮演著世界警察般的角色，除了越戰外，基本上在東亞是成功的策略。

但面對中國強權再起，美國也需要因應調整。卜睿哲指川普總統是經濟政策的機會主義者，但政治方面似是孤立主義者。卜睿哲希望美國繼續扮演在東亞的角色，但他坦言「在這方面比較悲觀」，因為美國政治的腐化，讓現在的領導人不一定能做出最符合倫理道德的決策，政黨政治也越來越趨向零和遊戲，妥協已變成髒字。卜睿哲說，台灣針對台灣局勢，面對政治上的挑戰，或許可以做得更好，若是如此就能成為很好的榜樣。