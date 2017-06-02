新埔160年范氏家廟 修復工程將達1年

2017-06-02 19:42

［記者黃美珠／新竹報導］新埔鎮「3街6巷9宗祠」計畫中歷史最久的家廟古蹟～范氏家廟今天在細雨紛飛中動工修復。出席的范氏子弟人才濟濟，從中央到地方知名的國家棟梁或社會賢達很多，冠蓋雲集的現場，就連外傳下任縣長的熱門人選：行政院發言人徐國勇、國民黨立委林為洲、以及副縣長楊文科也都一字排開，出席這個典禮，爭取能見度。

縣府文化局表示，3街6巷9宗祠計畫，包含最近才登錄為歷史建物展開調查相關背景作業的上枋寮西河堂在內，實際共有10個宗祠。

其中以建造於1858年的范氏家廟歷史最久，且因依山而建，腐朽嚴重，白蟻問題對木造的建物嚴重侵害，今天動工後，未來還必須評估相關工法，才能兼顧原家廟樣貌，又能把前述問題一勞永逸解決。

范氏家廟族人在國內各行業頭角崢嶸的不少。例如前司法院秘書長范光群、交通部常務次長范植谷、客委會副主委范佐銘、前新竹縣縣長范振宗、前新竹縣政府農業處處長范國銓、新竹縣議員范曰富等都是派下子弟。

今天早上10點不到，范家後裔先舉行家族祭儀，接著就是官方上香祈福，在場者不僅有范振宗和林光華2個前新竹縣長，同時也有林光華和范光群2個前台灣省主席。

在這樣1個場合，外傳都可能是下任新竹縣長參選人的行政院發言人徐國勇、副縣長楊文科，各自都以行政院閣揆林全和縣長邱鏡淳的「分身」名義參與，和也可能參選的國民黨立委林為洲並列，使得選戰還沒開打，就率先呈現3強鼎立的局面。

前縣長范振宗不改幽默口吻說，他今天雖然很開心，但也覺得「沒面子」，因為新埔境內9個宗祠都已經蓋完（修復好）了，只有范氏家廟遙遙無期，明明人才濟濟，卻是最後1個蓋的。他希望最後蓋就要最完整，這樣才不辱沒先祖。

不過縣府文化局表示，3街6巷9宗祠計畫，實際還有朱氏家廟還在設計如何修復中，張氏家廟正在施工，和平街的潘屋完全還沒動，新列入的西河堂也才剛要調查，所以范氏家廟不是最後動工修復的。

這個修復工程計畫工期大約1年，計畫經費2500萬，除2100萬來自客委會補助，400萬來自范氏族人自籌，所以副縣長楊文科特別向范家人致謝。