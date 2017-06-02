〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府宣布，根據中央氣象局預報，此波大雨鋒面在台中尚未達停班課標準，明（3）日台中市照常上班、照常上課，而台中市和平自治區停止上課、但照常上班。
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台中市明正常上班上課 和平區停課
2017-06-02 19:15
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