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台中市明正常上班上課 和平區停課

2017-06-02  19:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府宣布，根據中央氣象局預報，此波大雨鋒面在台中尚未達停班課標準，明（3）日台中市照常上班、照常上課，而台中市和平自治區停止上課、但照常上班。

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  • 中市府表示，明天（3日）除了和平自治區停止上課，台中市都要上班上課。（記者蘇金鳳攝）

    中市府表示，明天（3日）除了和平自治區停止上課，台中市都要上班上課。（記者蘇金鳳攝）

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