中市五福附幼盼增班 吉峰、萬豐仍有名額

今年是龍年出生的龍子、龍女開始上幼兒園的熱潮，霧峰區五福國小附設幼兒園，今年預計只招收20名學生，卻有近40人參與抽籤，最後有18人備取無法就讀。（記者陳建志攝）

2017-06-02 21:17

〔記者陳建志／台中報導〕今年是龍年出生的龍子、龍女開始上幼兒園的熱潮，霧峰區五福國小附設幼兒園，今年預計只招收20名學生，卻有近40人參與抽籤，最後有18人備取無法就讀，包括五福、南柳、北柳里長向市議員林碧秀陳情，希望能增班解決幼兒的上學需求，林碧秀認為市府鼓吹托育一條龍，應該協助解決孩童上幼兒園的問題。

市議員林碧秀表示，五福國小現有兩班幼兒園，今年8月新學期預計招收20名新生，但有38人登記，最後經抽籤有18人成為備取無法就讀，里長、家長不斷向她陳情希望能增班，為了不讓這些小學童輸在起跑點，希望想辦法讓這些學童順利進入幼兒園就讀。

林碧秀今天邀集市府教育局幼教科長陳雅新、五福國小校長李世文，以及五福、北柳、南柳里長進行協調，五福里長陳岳彬表示，五福國小因環境優美，加上學校辦學用心，才會吸引附近家長爭相送小孩到校就讀，希望市府針對此狀況，研擬一套長遠的解決辦法，不要讓附近的家長，每年小孩念幼兒園時就擔心擠不進去；北柳里長陳宗旺也說，附近幾個里只有五福國小有附幼，希望市府能考慮增班解決。

五福國小校長李世文表示，目前學校已有兩班幼兒園，共招收60位學童就讀，今年因碰上龍年學童就學潮，才會讓備取人數暴增，並說18位備取都是小班生，但因學校現有教室，剛好僅夠國小6個年級使用，若再增設幼兒園，恐讓國小學童沒有教室可唸，今年增班確實有困難。

市府教育局幼教科長陳雅新也說，五福國小教室確實不足，強調包括四德、舊正、六股等市立幼兒園，以及吉峰、萬豐國小附幼仍有名額，建議有意上公托的家長可前往登記就讀。