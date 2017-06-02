梅雨鋒面來勢洶洶 彰化農民搶救倒伏水稻

田中鎮稻米產區出現稻穀倒伏現象，農民趕忙把水稻扶正，綑成整束固定。（記者陳冠備翻攝）

2017-06-02 18:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕梅雨鋒面壟罩全台，氣象局發佈豪雨特報，彰化地區今日都屬間歇性風雨，但也傳出田中鎮稻米產區傳出稻榖倒伏的零星災情，由於正值孕穗期，農民們趕緊把水稻扶正後捆成一束束，減少損失，另外進入採收期的大村鄉葡萄果農，田尾鄉花農們，一早就忙搶收，疏通園區排水，深怕心血白費。

台灣米倉田中鎮是稻米盛產區，近期水稻授粉結束，進入稻穗飽滿期，不過今日清晨幾波間歇性風雨，仍造成部分產區稻作倒成一片現象，而且都集中興酪路一帶，農民早上巡視時還認為是不是降雨都集中在這裡？

田中鎮農會推廣股股長張瑞欣表示，經查稻作倒伏的產區多為台南16號品種產區，因為品種關係，台南16號植株軟，較不耐強風大雨而易有倒伏現象，剛好現在是孕穗期，稻殼泡水後容易發黑、腐爛，因此農民只好趕緊把趴倒稻榖扶正，每4、5把捆成一束束，強化固定，以免再被豪雨吹倒。

張瑞欣說，田中鎮稻米以台梗9號為主，目前未有農民回報受損，只有少數種植台南16號的農民出現災損，另外二林鎮專產台南16號部分產區也傳出倒伏現象，二林鎮農會表示，還在統計中，但狀況不嚴重。

大村鄉賴姓果農表示，現在正是巨峰葡萄採收期，大雨容易造成果園積水，也會影響果肉甜度，有感於去年受颱風影響，幾乎零收入，因此今日一大早就來疏通排水，希望減少損失。田尾花卉產銷班第6班班長陳壯飛表示，花苞容易遭大雨打傷也會影響價格，因此趁清晨時雨勢稍歇來搶收，並疏通低窪地區排水，降低災損。