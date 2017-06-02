兒帶導盲犬吃飯被趕 媽媽這句霸氣回嗆太暖心

2017-06-02 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕台師大視障生呂冠霖日前與家人帶著導盲犬到海產店用餐，因隔壁客人驚叫「我的孩子怕狗」，呂生一家被迫換到人行道上的位子；但呂媽媽氣不過，上前與該桌客人理論，對方酒醉男子大聲喝斥，她則霸氣回應「你想保護你的孩子，我也要保護我的孩子」，讓呂生大為感動，故事PO出也令上千網友動容。

呂：希望有天 帶導盲犬不再被拒絕

呂冠霖在臉書表示，他與家人日前帶著導盲犬「ED」到海產店用餐，正當要坐下，突然後方桌子的女子尖叫直呼「我的孩子怕狗，快走開」，呂媽媽說明牠是導盲犬，但該桌的酒醉男子堅稱「你們不能坐這個位置，我的小孩就是會怕狗」，還拿杯子重敲桌子。

隨後，呂生一家人被安排換到店外人行道旁的桌子。但呂媽媽氣不過，回到店內與該桌客人理論，對方男子大聲喝斥「管他是什麼犬，這麼大隻就是會嚇到我的小孩」、「你們如果坐在這裡，就是會影響到我的孩子」，呂媽媽聽聞也大力敲桌怒嗆，「你的孩子受了什麼影響？受到影響的是我的小孩；你想保護你的孩子，我也是」、「如果正常好好的人，誰需要申請導盲犬，你們到底有沒有同理心？」

呂冠霖說，他事後聽媽媽轉述整個過程，深深感覺到「為母者強」，媽媽說的那句「他們想保護他們的孩子，我也要保護我的孩子」，讓他至今都很有感觸。

呂冠霖表示，他的姊姊也怕狗，他理解怕狗的人很難短時間改變想法；但他私心希望將來若有能力，能讓全台灣2300萬人都至少聽過一次導盲犬宣導；希望有一天當他和ED走到一間店，不會被任何理由拒絕，就像大家不會要求近視的人進餐廳前，要先把眼鏡放在店門口、甚至把眼睛先挖掉；希望有一天找房子，不用刻意找可以養寵物的房東；希望有一天導盲犬這個視障者生命中的天使，可以自然而然成為你我一輩子的承諾。

這篇文章5月30日PO出至今，已有超過萬人按讚、近3500人分享。

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