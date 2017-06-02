基隆武崙溪連3年淹水 行政院長林全明天現場勘災

基隆武崙溪連3年潰堤淹水，行政院長林全明天將到現場勘災。（記者林欣漢攝）

2017-06-02 18:36

〔記者林欣漢／基隆報導〕豪大雨造成基隆武崙溪連續3年潰堤淹水，基金一路路段周邊住家叫苦連天，立委蔡適應直言，現有整治方法要重新檢討，行政院長林全明天也將到現場勘災。

武崙溪自2015年來，連續3年因梅雨或東北季風鋒面挾帶的豪大雨，導致溪水暴漲造成基金一路路段淹水，沿線民眾、商家苦不堪言，立委蔡適應說，前年淹水後曾與水利署、市府討論過要加高堤防50公分，但這兩年都淹逾1公尺以上，現有整治方法有必要重新檢討。

另外，今天一上午狂風驟雨，基隆市累積雨量突破300毫米，但市府直到下午雨勢趨緩後，才於3點宣布停班停課，民眾紛紛抱怨：「4點就下課，3點才宣布」、「淹成這樣還不宣布太扯」，民怨四起。

議長宋瑋莉表示，今天市議會原本要審查追加減預算，因暴雨侵襲釀災暫停，讓各局處首長回到崗位上指揮調度救災等事宜，市府應該根據各區回報災情，採取最適當的措施進行搶災作業。

宋瑋莉說，碰上天災市府就應該視實際狀況，機動調度人力、物力以及採取必要措施，此次暴雨導致嚴重淹水災情，3點才宣布停班停課，已延誤最佳時機，讓許多的小朋友與上班的民眾受困而有家歸不得，她希望，市府深切檢討並建立一套完善的緊急應變機制。

對此，基隆市政府表示，今天降雨量達350毫米以上，為1975年以來最大雨量，市區發生多處災情，擔心宣布停班停課時家長在外縣市無法立即接送學童，考量學生安全、下午雨勢稍緩，交通幹道逐次恢復等綜合因素，才會在下午3時起宣布停止上班、停止上課，以利市民清理家園，進行災後復原工作。

武崙溪自2015年來，連續3年因梅雨或東北季風鋒面挾帶的豪大雨，導致溪水暴漲造成基金一路路段淹水，沿線民眾、商家苦不堪言。（記者林欣漢攝）