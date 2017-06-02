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大雨來襲 泳渡澎湖灣緊急停辦

2017-06-02  18:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原定6月4日舉行的泳渡世界最美麗海灣-澎湖灣活動，受到大雨來襲警報影響，澎湖縣政府在參考專業意見後，以安全為第一考量，今日決定停辦，並於活動網站公告退費辦法，請已報名選手參閱。

由於大雨警報已發布，堪稱今年入夏以來最強的西南氣流及鋒面，今起為北台灣帶來超大豪雨，根據中央氣象局預估，此一鋒面將持續南移，預估雷雨雹也將經過澎湖，時間點預估約在6月4日前後，最大強陣風將達8級，並挾帶閃電，恐將重蹈104年比賽中斷情形，因此依安全為第一考量。

教育處表示，今年活動計有919人報名參賽，其中664人來自台灣本島，基於安全考量及活動品質，避免來自台灣的選手白跑一趟或發生意外，同時考慮旺季期間，如延期辦理，屆時選手來澎不易，因此提前一天做出停辦決定，並受理報名選手辦理退費。

由於相關活動細節都已準備就緒，在活動被迫停辦後，縣府決定所有參加的選手仍可領取紀念衫、泳帽、浴巾，紀念品將一一寄送至聯絡人地址，退費部分也將從優處理，參賽選手可逕至報名網站http://play.phc.edu.tw/phbay/參閱。如有相關活動或退費諮詢，亦可電洽澎湖縣政府教育處06-9268492或9274400轉269、274、278，縣府將專人為選手服務。

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  • 每年例行性舉辦的泳渡澎湖灣，今年因氣候因素突然喊卡，圖為去年泳渡活動的畫面。（記者劉禹慶攝）

    每年例行性舉辦的泳渡澎湖灣，今年因氣候因素突然喊卡，圖為去年泳渡活動的畫面。（記者劉禹慶攝）

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