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南投縣仁愛鄉 明天停班停課 大雨來襲 泳渡澎湖灣緊急停辦
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超強梅雨來襲 竹縣尖石4校3日停課

新竹縣橫山警分局內灣和尖石派出所，昨天加強巡邏油羅溪，請逗留在山區的遊客儘快離開，以維護自身安全。（記者廖雪茹翻攝）

2017-06-02  18:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕超強梅雨來襲，新竹縣政府公告，基於安全考量，尖石鄉秀巒國小、石磊國小、新光國小與玉峰國小共4所學校，明天（3日）停課1天；而今午因雨彈狂炸，五峰鄉5所國中小學，預防性的下午停課。

新竹縣政府今天在消防局應變中心召開緊急會議，副縣長楊文科表示，根據氣象資料顯示，這次的梅雨量驚人，請各相關單位做好各項準備工作；縣府也透過縣府臉書、Line等社群網站公告相關訊息，提醒民眾多加注意防範。迄今天下午5點止，全縣以五峰雪霸站累積24小時的雨量最多，為259毫米。

工務處表示，包括五峰大橋等橋梁監測系統已上線，養護科及消防局災害管理科人員，將隨時監看橋梁及水位狀況，在必要執行封橋措施，以策安全；另外，已通知各工地廠商，對於機具加強戒備，也要注意施工開挖面，確實做好擋土支撐，以防發生坍塌災害。

新竹縣今天一整天雨勢不斷，中午左右更因雨彈狂炸，包括五峰國中、五峰國小、桃山國小、花園國小、花園國小竹林分校等5所學校，校方緊急商討後，考量122號縣道（南清公路）部分路況不佳，建議縣府下午停課；因此，學生們在午餐之後，由鄉公所愛心巴士配合載送回家，有的則是搭公車返家。

教育處也說，尖石鄉秀巒國小因操場旁山坡已出現土石流現象，校方決定今天預防性停課1天，同在後山的石磊、新光與玉峰等3所國小也同步停課1天。

縣府也表示，竹東中興大排的清淤計畫，已在上月竣工；縣管河川及區域排水整備工作，也已完成檢查；另外，竹北溝貝和新豐坑子口支線的水門檢查啟閉正常，無障礙物影響。

另外，橫山警分局內灣和尖石派出所，今天加強巡邏油羅溪的雞油樹下到內灣段，勸阻民眾不要釣魚、戲水，也請駐足溪畔的遊客儘快離開，以免溪水暴漲時發生意外。

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  • 新竹縣橫山警分局內灣和尖石派出所，今天加強巡邏油羅溪沿線，請逗留在山區的遊客儘快離開，以維護自身安全。（橫山分局提供）

    新竹縣橫山警分局內灣和尖石派出所，今天加強巡邏油羅溪沿線，請逗留在山區的遊客儘快離開，以維護自身安全。（橫山分局提供）

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