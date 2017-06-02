| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南投縣仁愛鄉 明天停班停課 大雨來襲 泳渡澎湖灣緊急停辦
 首頁 > 生活

中市建置空品氣象影音預報平台 氣象資訊隨時看

2017-06-02  18:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市環保局與氣象專家彭啟明天氣風險管理公司合作，建置空氣品質影音播報平台，即起上線，由專業氣象播報員針對台中市預報每天氣象和空品狀況，清楚快速掌握山海屯和市區的天氣和各空品測站AQI情形，民眾提早防護。

環保局長白智榮表示，一般電子媒體播報氣象和空氣品質，皆採用環保署空品區預報數值，播報全國情形，但無法得知台中市各區空品詳細情況，民眾自行上網查詢也不見得能了解，透過播報員的專業影音解說，每天一節約2至4分鐘，就像看電視預報，不但一樣能清楚掌握周遭環境的氣象與空品資訊，可利用手機或電腦隨時上網收看。

繼台北市提供全市分區空品預測及防護提醒，台中市也與天氣風險管理公司、環保科技等公司等合作，開發影音播報平台，製作空品播報節目，每日提供全市山、海、屯和市區在當日與明後天的空品AQI預報、列出各空品測站測值以及氣象預報，也會提供全國北中南東部的大概說明。

播報員今天提醒因為梅雨和西南氣流造成台中市會出現陣雨，天氣不穩定將持續到下週一，空氣品質也因風大、下雨維持綠燈良好情形。

環保局補充，每年9月至隔年3月為空污盛行季，但進入夏天的空品AQI值仍有時會出現橘燈，這是因為天氣炎熱造成臭氧濃度增加（太陽光對污染物的光化學作用會產生臭氧）但指標物PM2.5、PM10都在正常範圍，不過民眾仍應做好自我保護。

空氣品質影音播報平台只要進入環保局網站首頁，點選「每日空氣品質預報」，就能收看，每天下午4至5時會更新，未來也將與全市便利商店及速食店合作播放影片，方便民眾掌握資訊。

廣告
  • 環保局成立空氣品質影音播報平台，由專業主針對台中市四大區每天氣象和空氣品質做預報。（記者蔡淑媛翻攝）

    環保局成立空氣品質影音播報平台，由專業主針對台中市四大區每天氣象和空氣品質做預報。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 環保局成立空氣品質影音播報平台，由專業主針對台中市每天氣象和空氣品質做預報，將各空品測站都列出來。（記者蔡淑媛翻攝）

    環保局成立空氣品質影音播報平台，由專業主針對台中市每天氣象和空氣品質做預報，將各空品測站都列出來。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 環保局成立空氣品質影音播報平台，由專業主針對台中市每天氣象做預報。（記者蔡淑媛翻攝）

    環保局成立空氣品質影音播報平台，由專業主針對台中市每天氣象做預報。（記者蔡淑媛翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 氣象資訊 空氣品質 預報
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘿蔔燒豬肉
超簡單✧冷漬糖心蛋
台式熱炒✧豆豉鮮蚵
削鳳梨有什麼撇步？
轉寄

標題：中市建置空品氣象影音預報平台 氣象資訊隨時看


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月2日‧星期五‧丁酉年五月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.