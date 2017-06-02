豪雨鋒面來襲 全台交通資訊一覽表（不斷更新）

新北市金山三界壇地區與金山老街聯絡的交通孔道磺溪橋，今天早上不堪大雨沖刷，斷成兩截，民眾須改道行駛。（新北市政府提供）

2017-06-02 18:08

上稿時間17:55

更新時間19:07

〔即時新聞／綜合報導〕受到滯留鋒面及西南氣流影響，全台各地遭到超大豪雨侵襲，傳出不少災情，以下整理全台受影響交通資訊，並將持續更新。

【航班資訊】

桃機異動航班資訊

◎桃園機場至下午5點為止，有126航班受到影響，估計2萬5千多名旅客行程遭到延誤。

【公路資訊】

◎台北市政府指出，由於雨勢稍歇，停放於松山、中山、士林區部分疏散門周邊紅、黃線等禁止停車處的車輛，需於3日上午7點前移走，附近區域路邊停車格也將恢復收費。

暴雨將至 高雄山區提早封3路、撤464人

公路總局甲仙工務段今晚9點將針對台20線勤和至復興路段、台20線寶來一橋及那瑪夏地區台29線那瑪夏至五里埔3處進行預警性封閉，預計3日中午12點開放。

埔霧、阿里山公路2路段預警性封閉 中橫中斷

公路總局宣布，今天下午5點30分起，台14線埔霧公路廬山路段87k至99k實施預警性封閉；台18線阿里山公路十字村至阿里山路段77k至88k，則預計於晚間8點實施預警性封閉。另外，台8線中橫公路碧綠溪路段約98k處發生土石流坍方，交通阻斷，預計明日下午5點搶通。

南橫台20線持續豪雨，向陽至利稻晚間暫時封閉

台20線南橫公路東段因山區持續豪大雨夜間預估雨量達豪雨以上等級，今日下午6時起預警性封閉向陽至利稻153K至175路段，明日巡示道路安全無虞再行開放通車。

◎南投仁愛鄉受大雨影響，多條道路發生落石坍方。投89線力行產業道路14.5公里處雙向交通中斷，紅香溫泉部落、奧萬大森林遊樂區聯外道路也已經中斷，南投林管處呼籲民眾不要上山，以策安全。

北市河門16:50起陸續開啟 內1號等3處再等等

台北市水利處表示，基隆河沿岸疏散門於今天下午4時50分陸續開啟。不過，因為內1、內2及基11號疏散門周邊淤積嚴重，將延到今天晚上9點開啟。

積水50公分 苗栗苑裡介壽路地下道封閉

雨勢持續，梅雨夾帶龐大雨量轟炸台灣，苗栗縣苑裡鎮台一線介壽路地下道，面對沛然雨勢，抽水馬達發電機疲於運作，最後機器壞掉，無法繼續排除積水，目前積水已達50公分，現場已經拉起封鎖線禁止通行。

大雨不斷 「苗栗新中橫」預警性封閉

苗栗縣泰安鄉漏夜持續降下大雨，時雨量平均達160毫米，導致土石鬆軟；苗62線5.6K出現落石，埔卦道路沙埔鹿部落往西400公尺處，也有路樹橫倒在道路上，並壓斷台電、電話線，鄉公所都派員搶救中。而泰安鄉通往南庄鄉的「苗栗新中橫」道路，也於下午2點20分起，實施預警性封閉。

台2線碧砂漁港路段、三芝至萬里路段即起封閉

受到強降雨影響，台2線碧砂漁港路段12點30分進行預警性封閉，台2線15K至52K路段三芝至萬里路段也雙向封閉，北海岸地區欲往返台北、基隆和宜蘭等地民眾請特別留意。

基隆北寧路、台二線濱海公路下午起實施預警性封路

因應豪雨來襲，為維護用路人行車安全，基隆市政府中午宣布，台二線北寧路67公里至71公里（海大工學院至碧沙漁港路段及湖海路1、2段整段），即起進行預警性封路，將視風雨狀況解除，未解除封路前，請民眾繞道通行。

【大眾交通資訊】

全台公路客運已17線停駛 18條部分站位不停靠

隨著災情擴增，全台客運停駛路線不斷變更，截至下午2點已有17條路線停駛、18條客運路線部分站位不停靠。

台鐵、桃機、松機恢復正常營運 影響88航班

雨勢稍緩，台鐵桃園－鶯歌間西正線水淹過軌面情況，已於12點22分恢復通車；七堵－四腳亭間東、西正線水淹過軌面，已於12點58分恢復雙線通車，但僅能以時速15公里慢行。桃園機場、松山機場也都已恢復正常。