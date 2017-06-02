| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南投縣仁愛鄉 明天停班停課 大雨來襲 泳渡澎湖灣緊急停辦
 首頁 > 生活

電梯卡人、電線裸露 南市獲獎停車場挨批危機重重

2017-06-02  17:56

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市海安路地下停車場曾獲得各項大獎，不過，市議員洪玉鳳今天質詢，踢爆該停車場問題一籮筐，包括火警受信總機經常故障、場內管線因地震受損，業者卻隨意拉明線、電梯卡人、LED燈具損壞未修、通風設備也不用，質疑萬一發生問題，後果恐不堪設想。交通局長林炎成表示，將會加強查核，相關缺失也要求營運廠商限期改善。

洪玉鳳今天質詢批評說，該停車場內管線遭地震震壞後，業者為了省錢請便宜的水電工拉明線隨意可見，讓車主看了膽戰心驚，尤其電梯常卡人，已有民眾受困電梯內，電梯又缺通風設施，內部高溫，幸好有帶手機求援，否則後果不堪設想。

她質疑說，停車場內設置有30部大型抽風機，業者為省錢不開，除非有人來參訪來開，且通風室又成為儲藏室，讓整個停車場呈現高溫狀態。她強調，當初市府為了推銷海安路地下停車場，一連周邊幾里內的路邊停車格全取消，結果給市民的停車品質卻是這樣，諷刺的是，此停車場拿下智慧城市獎，LED的燈具壞了一年多卻不修理，停車場內還有遊民，也顯示主管的交通局未定時抽查。

市府表示，海安路地下停車場於年度消防安全檢查，查有授信總機故障，總機無法顯示火警區域等缺失，交通局要求委外營運廠商立即改善，經消防局於日前進行複檢，相關缺失已改善合格，後續交通局將會持續督導查核場內相關消防、營運設施及狀況，民眾可安心使用。其他缺失，也要求營運廠商限期改善，列入後續追蹤考核。

廣告
  • 海安路地下停車場燈具，左邊的壞了也沒修。（洪玉鳳提供）

    海安路地下停車場燈具，左邊的壞了也沒修。（洪玉鳳提供）

  • 海安路地下停車場出入口處的LED停車資訊看板，壞了也沒修。（洪玉鳳提供）

    海安路地下停車場出入口處的LED停車資訊看板，壞了也沒修。（洪玉鳳提供）

  • 議員質疑停車場為了省錢，電線裸露在外，隨處可見。（洪玉鳳提供）

    議員質疑停車場為了省錢，電線裸露在外，隨處可見。（洪玉鳳提供）

  • 議員質疑停車場電梯日前才剛卡過人。（洪玉鳳提供）

    議員質疑停車場電梯日前才剛卡過人。（洪玉鳳提供）

  • 市議員洪玉鳳質疑海安路地下停車場問題一籮筐，督促交通局要加強稽查。（記者蔡文居攝）

    市議員洪玉鳳質疑海安路地下停車場問題一籮筐，督促交通局要加強稽查。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 停車場 地下停車場 海安路
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘿蔔燒豬肉
超簡單✧冷漬糖心蛋
台式熱炒✧豆豉鮮蚵
削鳳梨有什麼撇步？
轉寄

標題：電梯卡人、電線裸露 南市獲獎停車場挨批危機重重


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月2日‧星期五‧丁酉年五月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.