電梯卡人、電線裸露 南市獲獎停車場挨批危機重重

2017-06-02 17:56

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市海安路地下停車場曾獲得各項大獎，不過，市議員洪玉鳳今天質詢，踢爆該停車場問題一籮筐，包括火警受信總機經常故障、場內管線因地震受損，業者卻隨意拉明線、電梯卡人、LED燈具損壞未修、通風設備也不用，質疑萬一發生問題，後果恐不堪設想。交通局長林炎成表示，將會加強查核，相關缺失也要求營運廠商限期改善。

洪玉鳳今天質詢批評說，該停車場內管線遭地震震壞後，業者為了省錢請便宜的水電工拉明線隨意可見，讓車主看了膽戰心驚，尤其電梯常卡人，已有民眾受困電梯內，電梯又缺通風設施，內部高溫，幸好有帶手機求援，否則後果不堪設想。

她質疑說，停車場內設置有30部大型抽風機，業者為省錢不開，除非有人來參訪來開，且通風室又成為儲藏室，讓整個停車場呈現高溫狀態。她強調，當初市府為了推銷海安路地下停車場，一連周邊幾里內的路邊停車格全取消，結果給市民的停車品質卻是這樣，諷刺的是，此停車場拿下智慧城市獎，LED的燈具壞了一年多卻不修理，停車場內還有遊民，也顯示主管的交通局未定時抽查。

市府表示，海安路地下停車場於年度消防安全檢查，查有授信總機故障，總機無法顯示火警區域等缺失，交通局要求委外營運廠商立即改善，經消防局於日前進行複檢，相關缺失已改善合格，後續交通局將會持續督導查核場內相關消防、營運設施及狀況，民眾可安心使用。其他缺失，也要求營運廠商限期改善，列入後續追蹤考核。